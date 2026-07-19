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Otpustio oca, pa osvojio titulu: Cicipasu konačno svanulo

Izvor: Sportinjo, Foto: Tanjug AP/Manu Fernandez ||

Grčki teniser Stefanos Cicipas i 85. reket sveta osvojio je titulu na ATP turniru u švajcarskom gradu Gštadu.

Grk je u finalu savladao Belgijanca Rafela Kolinjona rezultatom 2:1 (6:4, 6:7(3:7), 6:3) za dva sata i 18 minuta igre.

Za Stefanosa je ovo prva titula od Dubaija iz 2025. godine, a ukupno 13, trofej u karijeri.

Podsetimo, Cicipas je otpustio svog oca Apostolosa nekoliko pre manje od mesec dana i očigledno mu je ta promena prijala.

- Sjajno se osećam. Nekako sam uspeo. Svaki meč je delovao kao da se nikada neće završiti, ali uspeo sam da izvučem. Sad ću se malo odmoriti, pa na red dolaze pripreme za američku turneju - rekao je Stefanos posle meča.

Trijumf na turniru iz serije 250 je 27-godišnjem Grku doneo zaradu od 93.175 evra. Kolinjonu je pripao ček na 54.360 evra.

Autor: D.B.

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