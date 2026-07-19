Još jedan Srbin u Premijer ligi? Vanja Milinković Savić deo razmene golmana

Srpski golman Vanja Milinković Savić će po svemu sudeći napustiti Napoli ovog leta, a karijeru bi mogao da nastavi u Premijer ligi.

Prema pisanju "Korijere delo Sporta", on bi karijeru mogao da nastavi u Totenhemu koji je spreman na razmenu igrača.

Naime, trener "pevaca" Roberto de Zerbi ne računa na Guljelma Vikarija koji ima želju da se vrati u Italiju. Uprava je spremna da ga proda ili u ovoj slučaju tramti za Milinković Savića.

Srbin je prošle sezone bio standardan na golu Napolija, ali dolaskom trenera Masimilijana Alegrija među stative je vraćen Aleks Meret.

Otuda ne čudi odluka 202 centimetra visokog golmana da promeni sredinu, pošto je jasno da ne želi da bude rezerva.

Autor: D.B.