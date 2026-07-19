Srbija je vicešampion Evrope! Orlići bez snage u velikom finalu Eurobasketa, Sloveniji pripala zlatna medalja

Košarkaši Srbije osvojili su srebrnu medalju na Eurobasketu U20, pošto su večeras u velikom finalu u Ljubljani poraženi od reprezentacije Slovenije, koja je ujedno bila i domaćin ovog turnira. Nisu uspeli naši momci da pariraju rivalu, ali to ne poništava sve ono što su uradili na ovom Evropskom prvenstvu sa kojeg se vraća sa odličjem oko vrata - 65:84!

Očekivano, finalna utakmica donela je dosta stegnutu igru kod oba tima na samom početku, a vremenom, kako je susret odmicao, košarkaši dve ekipe uspevali su malo po malo da dođu do svog ritma.

Slovenija je bila ta koja je uspevala da dođe do više poena iz druge šanse, a sa druge strane, naše momke dosta dugo nije služio šut za tri poena, što je omogućilo domaćinu da dođe do veće prednosti na ovoj utakmici.

Nažalost, ispostavilo se da je to bilo presudno, pošto Srbija do kraja meča nije uspela da se snađe i da povuče napred, zbog čega joj je na kraju pripala srebrna medalja na ovom Eurobasketu.

Prva četvrtina krenula je sa dosta malo poena. I Slovenija i Srbija promašile su dosta otvorenih šuteva, a naš tim je bio taj koji je diktirao tempo u uvodnim minutima i uglavnom je imao minimalnu prednost.

Ipak, kako se ovaj period bližio kraju, Slovenija je koristila visinu Menića da dođe do poena iz druge šanse, a to je na kraju i bilo presudno da domaćin turnira u Ljubljani ima dva poena viška posle deset minuta igre - 13:15.

Druga četvrtina krenula je trojkom Slovenije preko Pađena, što je dodatno dalo krila Slovencima, koji su se potpuno opustili i na momente čak bili blizu dvocifrene prednosti.

Srbija se nije predavala. Uz određene korekcije u igri, a potom i nešto bolji šut za tri poena, ponovo su se Orlići spustili na samo posed zaostatka. Međutim, kao i u uvodnom periodu, završnica je pripala Slovencima, koji su tako obezbedili sasvim solidnih osam poena viška na velikom odmoru - 32:40.

Nažalost, reakcije Srbije u trećoj četvrtini nije bilo. Slovenija je nastavila da "sipa" sa distance, a do šansi je dolazila skoro isključivo nakon ofanzivnih skokova.

Nije mogla naša reprezentacija da pronađe rešenja za Vita Hrabara, pre svega, a potom i Marka Pađena u tim momentima, pa je razlika rasla iz trenutka u trenutak. Trojkom Lovra Bolhara, Slovenija je stigla i do velikij +17 pred poslednju četvrtinu - 43:66.

Borila se Srbija u četvrtoj deonici, štaviše, čak je uspela da spusti na 11 razlike nakon trojke Džepine na oko šest minuta do kraja velikog finala (57:68), ali je Slovenija uvek nalazila odgovor. Konkretno, nakon tog minuta odmora, usledila je trojka Grošića, a potom i nesportski faul Miloša Šojića.

To je samo dodatno rasplamsalo Slovence, koji su uspeli da dođu i do +21 na četiri minuta do kraja utakmice posle trojke Leona Zdravkovića. Samim tim je tada postalo jasno da će Srbija osvojiti drugo mesto na ovom Evropskom prvenstvu.

Sa druge strane, Slovenci slave veliko zlato, nakon što je ista generacija prošle godine na Svetskom prvenstvu za igrače do 19 godina bila bronzana.

Srbiji je ovo druga medalja mlađih kategorija ovog leta, nakon što su naši momci prethodno uzeli srebro i na Svetskom prvenstvu za igrače do 17 godina u Istanbulu, gde su u finalu poraženi od SAD-a.

SRBIJA - SLOVENIJA 65:84 (13:15, 19:25, 14:23, 19:21)

20:193QT (7') Srbija - Slovenija 39:51

Bine Plut pravi faul nad Džepinom za dva slobodna bacanja. Oba je realizovao srpski košarkaš, koji će naredne sezone nastupati za univerzitet Vašington.

Na drugoj strani novi faul Binea Pluta i to nad Urošem Šuputom. Konačno Srbija vezuje dva dobra napada, pošto Tofoski prolazi do kraja na polaganje. Tajmaut Slovenije.

Bošnjaković je promašio, Šojić je uhvatio skok, ali se nije razumeo sa Tofoskim i baca loptu daleko u aut. Onda greška u koracima i za Sameda Grošića na drugoj strani.

Nema trojke Stanojevića, a sada se bori Miloš Šojić i dolazi do dva bacanja. Pogodio je oba, što je jako važno!

I nažalost, Slovenci su se sada potpuno opustili, trojka Vita Hrabara.

20:143QT (5') Srbija - Slovenija 33:48

Menić je bez pogotka za dva poena. Međutim, sada sudije sviraju korake Šuputu... Nova izgubljena lopta. Potom tri bacanja za Marka Pađena, pogodio je sva tri. To je već +15 za Sloveniju.

20:113QT (4') Srbija - Slovenija 33:45

Dva slobodna bacanja imaće sada Samed Grošić, nakon što je fauliran od strane Uroša Šuputa. Pogodio je Slovenac nažalost oba.

Sada je Petkovski faulirao Bošnjakovića, a odmah nakon toga je Zdravković faulirao Lučića., koji je zatim izblokiran od strane Marka Pađena. Bošnjaković je bez trojke, ali Šojić hvata skok. Fauliran je i dobio je dva bacanja. Pogodio je samo jedno...

20:073QT (3') Srbija - Slovenija 32:43

Aljaž Menić je bez poena, ali je posed ostao za Sloveniju. Nažalost, nakon toga trojka za Pađena, a Bošnjaković je izgubio loptu.

Petkovski je promašio trojku, a na drugoj strani Bundalo pravi faul u napadu. Mnogo je nervoze u igri Srbije za sada.

20:053QT (2') Srbija - Slovenija 32:40

Nažalost, Nikola Džepina je bez poena, a na drugoj strani je Tofoski faulirao Pađena, koji je potom izblokiran od strane Bundala. Međutim, ni Lučić nije pogodio čist zicer. Bundalo potom pravi faul nad Petkovskim.

20:043QT (1') Srbija - Slovenija 32:40

Nema poena za Sloveniju u prvom napadu, isteklo je vreme za napad!

19:48KRAJ PRVOG POLUVREMENA Srbija - Slovenija 32:40

Nema trojke Pađena, nema trojke ni Šuputa i to je kraj prvog poluvremena!

19:462QT (10') Srbija - Slovenija 32:40

Promašaj Džepine na šutu za tri poena, ali na svu sreću skok za Srbiju i faul nad Stanojevićem.

Ipak, Aleksa promašuje prvo slobodno bacanje, drugi put je precizniji. Idemo na tajmaut selektora Slovenije na 27,9 sekundi do kraja prvog poluvremena.

Bine Plut pravi faul nad Džepinom za dva slobodna bacanja. Oba je realizovao srpski košarkaš, koji će naredne sezone nastupati za univerzitet Vašington.

Na drugoj strani novi faul Binea Pluta i to nad Urošem Šuputom. Konačno Srbija vezuje dva dobra napada, pošto Tofoski prolazi do kraja na polaganje. Tajmaut Slovenije.

Bošnjaković je promašio, Šojić je uhvatio skok, ali se nije razumeo sa Tofoskim i baca loptu daleko u aut. Onda greška u koracima i za Sameda Grošića na drugoj strani.

Nema trojke Stanojevića, a sada se bori Miloš Šojić i dolazi do dva bacanja. Pogodio je oba, što je jako važno!

I nažalost, Slovenci su se sada potpuno opustili, trojka Vita Hrabara.

19:322QT (6') Srbija - Slovenija 22:25

Isteklo je sada vreme za napad, konačno je zaustavljen Aljaž Menić! Tofoski je bez dvojke, potom veliki broj promašaja Srbija na šutu za tri poena, hvatamo skokove, i konačno, ali konačno evo te trojke! Stanojević pogađa sa 45 stepeni, idemo na tajmaut Slovenije!

19:312QT (5') Srbija - Slovenija 19:25Posle tajmauta, Hrabar je pogodio oba bacanja, a onda na drugoj strani kakvo zakucavanje Marka Tofoskog! Au! I to pod faulom! Kakva šteta što ovo nije bilo i pogođeno bacanje...

Pađen bez trojke, potom ogromna borba pod košem, Bundalo je uhvatio skok, a onda sudije konačno sviraju faul. Međutim, Lučić nažalost gubi loptu. Tofoski je faulirao Grošića.

Za sada naši momci ne pronalaze način da zaustave Aljaža Menića i to su novi poeni za ovog slovenačkog košarkaša. Sa druge strane promašaj Šuputa za tri, a posle skoka Džepine su to ipak poeni za Srbiju.

19:252QT (4') Srbija - Slovenija 15:21Nema trojke za Lučića, na drugoj strani izgubljena lopta Slovenije, ali Srbija takođe žuri i napravio je faul u napadu, pošto je rukom udario Vita Hrabara prilikom svog polaganja.

Petar Ostojić je napravio prekršaj nad Hrabarom za dva bacanja. Vreme je da Srbija zatraži prvi tajmaut večeras, što i čini Nemanja Jogi Jovanović.

19:242QT (3') Srbija - Slovenija 15:21Filip Petkovski je promašio trojku za Slovence, da bi Radović brzo uspeo da uhvati skok. Loša sada komunikacija ispod koša Lučića i Džepine, pa je to nova izgubljena lopta Srbije, što momentalno kažnjava Slovenija trojkom na drugoj strani koju postiže Vit Hrabar.

19:222QT (2') Srbija - Slovenija 15:18Igra se izuzetno brzo sada. Mitar gubi loptu, potom Lapajne promašuje, ali Bundalo je stigao do koša na drugoj strani za naš tim, što je najvažnije. Nema trojke Hrabara, ali je na skoku Lapajne, kojeg je faulirao Bundalo.

19:222QT (1') Srbija - Slovenija 13:18Sam je ostao Vit Hrabar i pogodio je za tri poena na početku ove deonice za Sloveniju.

19:19KRAJ PRVE ČETVRTINE Srbija - Slovenija 13:15Mark Ciperle je promašio trojku, skok je uhvatio Mitar Bošnjaković, a potom ni Tofoski ne dolazi do trojke. Opet je Mitar na skoku, i nema trojke za košarkaša Partizana na kraju prve četvrtine.

19:171QT (10') Srbija - Slovenija 13:15Bine Plut faulira Marka Tofoskog, a to će biti dva bacanja, pošto je Slovenija ispunila bonus.

Srbija za sada ima problema sa linije za slobodna bacanja, pošto je Tofoski promašio prvo, a drugi put je uspešan.

Zdravković ne pogađa trojku za Slovence, a Lapajne pogađa dvojku nakon skoka Pluta. Šojić gubi loptu, pošto pravi grešku u koracima, kažu sudije.

19:151QT (9') Srbija - Slovenija 12:13Miloš Šojić je ovoga puta polovičan za Srbiju sa linije za slobodna bacanja. Nema sada trojke za Hrabara, ali Đurić je izgubio loptu, nije uspeo da je uhvati u ruke. Mark Pađen na svu sreću ne pogađa za tri, a posle toga izgubljena lopta Slovenije i faul istog igrača nad Šuputom kako bi se prekinula kontra.

Za sada četiri faula ima Slovenija, a Srbija samo jedan.

19:131QT (8') Srbija - Slovenija 11:13Nema trojke Sameda Grošića, a na skoku je Miloš Šojić. Šuput je stao na šut sa poludistance i pogodio je, ali Grošić je uzvratio trojkom na drugoj strani.

Uroš Šuput ovog puta ne dolazi do trojke, ali na skoku je Šojić, koji je fauliran od strane Vita Hrabara za dva bacanja.

19:111QT (7') Srbija - Slovenija 9:10Slovenija za sada uspeva da pronađe put do koša ispod obruča, pošto je Aljaž Menić poentirao za dva.

Promašio je Miloš Šojić, ali je Popović uhvatio skok i potom je svirana mrtva lopta, pa ostaje posed za Srbiju, pošto strelica pokazuje na našu stranu. Nema trojke Stanojevića nakon toga.

19:081QT (6') Srbija - Slovenija 9:8Nema poena Pađena, ali je Menić pokupio skok i stigao je do dva poena. Velika borba pod našim košem na drugoj strani, na kraju je Bolhar posle skoka faulirao Nikolu Džepinu za dva bacanja.

Promašio je Džepina prvo slobodno bacanje, drugi put je ipak precizniji, pa Srbija ponovo ima prednost. Vit Hrabar je na polaganju za dva poena za Slovence, ali uzvraća Srbija preko Stanojevića koji je pokupio svoj promašaj i poentirao.

Marko Tofoski zatim faulira Menića.

19:061QT (5') Srbija - Slovenija 6:4Tofoski je izblokiran, a onda kontra Vita Hrabara za prvo vođstvo Slovenije na ovom meču. Nema trojke ni za Džepinu, ali tu je skok Srbije. I Andrej Lučić pogađa za tri!

19:051QT (4') Srbija - Slovenija 3:2Biće ovo sada dva penala za Nikolu Bundala. Bio je polovičan. Odlično potom blokira Bundalo na šutu Menića. Nema ipak trojke Andreja Lučića sa 45 stepeni na drugoj strani, dosta tvrd početak utakmice.

Ni Pađen nije pogodio sa distance.

19:031QT (3') Srbija - Slovenija 2:2Aljaž Menić je ponovo promašio sa poludistance, za sada odlična odbrana Srbije na ovoj utakmici. Mitar Bošnjaković se odlučio na šut za tri sa kapice i promašio je, a onda Menić postiže prve poene pod košem za Slovence.

19:031QT (2') Srbija - Slovenija 2:0Sjajan početak Srbije i poeni za Nikolu Bundala na startu! Velika je borba pod košem na drugoj strani. Slovenija nije poentirala, ali je i Hrabar izblokirao Andreja Lučića.

Sastavi

Srbija: Matija Popović, Nikola Džepina, Petar Radović, Marko Tofoski, Andrija Đurić, Andrej Lučić, Mitar Bošnjaković, Miloš Šojić, Nikola Bundalo, Aleksa Stanojević, Petar Ostojić, Uroš Šuput

Slovenija: Mark Čiperle, Samed Grošić, Mark Pađen, Lovro Bolhar, Leon Zdravković, Vit Hrabar, Urban Kroflič, Lovro Lapajne, Bine Plut, Aljaž Menić, Lovro Faganel, Filip Petkovski

Sudije ovog meča

Arbitri na ovom meču biće Paulo Markeš iz Portugala zajedno sa Marijušom Čijulinom iz Rumunije i Česom Van Lujem iz Belgije.

Delegat meča je Stravi Belo iz Albanije.

Autor: D.B.