Konor Mekgregor zbog objave iz 2021. godine uložio 100.000 dolara na finale Mundijala, 'gađao' tačan rezultat

Iako se oporavlja od ozbiljne povrede kolena koju je doživeo prošlog vikenda na UFC 329, Konor Mekgregor ponovo je uspeo da privuče ogromnu pažnju javnosti. Nekadašnji dvostruki UFC šampion ovog puta nije dospeo u centar pažnje zbog borilačkih veština, već zbog neverovatne opklade koju je uplatio pred veliko finale Svetskog prvenstva između Argentine i Španije.

Irac je na društvenim mrežama objavio svoj tiketski listić i otkrio da je uložio čak 100.000 dolara na tačan rezultat finala. Mekgregor veruje da će Argentina u regularnom toku meča savladati Španiju rezultatom 3:2, a zbog visokog koeficijenta mogao bi da zaradi neverovatnih 3,6 miliona dolara ukoliko njegova prognoza bude tačna.

Ono što je posebno privuklo pažnju jeste obrazloženje zbog kojeg je odlučio da uplati ovu opkladu. Mekgregor tvrdi da ga je inspirisala viralna objava stara nekoliko godina, u kojoj je jedan korisnik interneta još davno predvideo upravo ovakav scenario finala Svetskog prvenstva.

U video-snimku koji je objavio na svojim društvenim mrežama, Irac je objasnio zbog čega veruje da bi se ovo predviđanje moglo ostvariti.

- Šta ima, ljudi? Konor Mekgregor ovde sa mojim listićem za finale Svetskog prvenstva. Kladim se da će Argentina pobediti Španiju u regularnih 90 minuta rezultatom 3:2. Zašto ovo radim? Pre pet godina, neki lik na internetu predvideo je da će Argentina i Španija igrati u finalu Svetskog prvenstva 2026. godine i da će rezultat biti 3:2. Kako je taj lik uopšte znao da će ovi momci stići do finala? A evo ih, zaista su u finalu! I još je napisao da će biti 3:2. Idem s njim. Hajde, čoveče s interneta, donesi mi taj novac, dušo. Idemo! - poručio je Mekgregor.



Njegova objava ubrzo je postala viralna, a brojni navijači u komentarima podsetili su na još jedno praznoverje koje se poslednjih godina često pominje u sportskom svetu, čuveno "Drejkovo prokletstvo".

Naime, samo nekoliko sati pre borbe na UFC 329, poznati reper Drejk uplatio je čak milion dolara na pobedu Mekgregora protiv Maksa Holoveja. Ishod je bio potpuno suprotan, pošto je Irac doživeo težak poraz već posle svega 69 sekundi, uz povredu kolena koja ga je izbacila iz stroja.

Zbog toga se mnogi sada šale da bi Mekgregoru najveći saveznik mogao da bude upravo činjenica da Drejk ovog puta ne stavi novac na Argentinu. Ukoliko se to ne dogodi, Irac će se nadati da će misteriozno internet predviđanje biti tačno i da će njegov listić vredan potencijalnih 3,6 miliona dolara postati jedan od najpoznatijih dobitnih tiketa u svetu sportskog klađenja.

Conor McGregor says he put $100K on the World Cup final because of this post from 2021 😭 https://t.co/pvN0xmyGjM pic.twitter.com/9zhxA7Zs2u — Happy Punch (@HappyPunch) 19. јул 2026.

Autor: D.B.