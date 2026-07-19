Zvanično: Stefan Jović potpisao

Srpski košarkaš Stefan Jović potpisao je jednogodišnji ugovor sa Arisom iz Soluna, uz opciju da saradnja bude produžena na još jednu sezonu.

Iskusni plejmejker tako će karijeru nastaviti u Grčkoj, gde će pokušati da iskustvom i organizacijom igre pomogne ekipi koja je tokom leta napravila veliki broj promena u sastavu.

Klub iz Soluna zvanično je predstavio dolazak reprezentativca Srbije, čime je potvrđeno da Jović još ne razmišlja o završetku igračke karijere.

Nišlija će u novoj sredini dobiti važnu ulogu u spoljnoj liniji, a Aris njegovim angažovanjem dobija košarkaša koji iza sebe ima veliki broj utakmica u Evroligi, evropskim nacionalnim prvenstvima i reprezentativnim takmičenjima.

Jović je profesionalni put počeo u Slogi iz Kraljeva, posle čega je dve godine proveo u Radničkom iz Kragujevca. Usledio je prelazak u Crvenu zvezdu, gde je tokom tri sezone napravio značajan iskorak i izborio mesto među poznatijim srpskim plejmejkerima.

Posle odlaska sa Malog Kalemegdana karijeru je nastavio u inostranstvu. Igrao je za Bajern iz Minhena, Himki, Panatinaikos, Saragosu i Valensiju, da bi se potom ponovo vratio u nemački klub.

Tokom svih tih godina Jović je bio prepoznatljiv po organizaciji napada, igri u odbrani i sposobnosti da razigrava saigrače. Povrede su ga u pojedinim periodima usporavale, ali je uspevao da se vraća na teren i nastavi karijeru na visokom nivou.

Sada ga očekuje novo poglavlje u Solunu. Aris je ovog leta radio na formiranju ekipe koja bi trebalo da bude konkurentnija u domaćim i evropskim obavezama, a Jović bi trebalo da donese iskustvo u utakmicama u kojima će biti potreban mirniji ritam i kontrola igre.

Ugovor je potpisan na godinu dana, ali klub i igrač imaju mogućnost da saradnju nastave i nakon prve sezone. Jović tako ni u 36. godini ne odustaje od profesionalne košarke, već će u dresu Arisa pokušati da započne još jednu etapu bogate karijere.

Autor: D.B.