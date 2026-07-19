Španija je prvak sveta! Fudbal je pobedio u finalu, Argentina se obrukala, Furija ih rasturlia na sitne komade

Slavi Španija, slave ljubitelji ove lepe igre. Fudbal je pobedio, Španija je postala novi prvak sveta pošto su u velikom finalu Mundijala slavili protiv Argentine sa 1:0 i to posle jedne partije koja je ličila na sve, ali ne na finale. Jedna ekipa je postojala, to je četa De la Fuentea, dok su se Argentinci samo branili i nisu uputili ni šut ka golu. Heroj furije je Feran Tores.

Gledali smo zanimljiv meč, možda je to upravo i najbolji opis, jer nije bilo dobro, nije bilo spektakularno. Gledali smo 120 minuta fudbala, ali od samo jedne ekipe, koja je znala po šta je došla. To su bili Španci, koji su igrali svoju igru. S druge strane je Skaloni odlučio da izvede bunker, da pokuša da se odbrani. To se protiv Španije ne može.

Koliko je slaba bila Argentina, govori i to da se njihova igra svodila na grube faulove, pomalo i guranja, te udaranja kada god bi to mogli. Sve to, dok nisu ni prešli golu Španaca. Lionel Mesi je bio odsečen od igre, nije mogao ništa.

Nije Mesi bio jedini, nije bio viđen niko od fudbalera Argentine u navali, već su se isticali odbrana i defanzivni vezisti. Jednostavno, takvom igrom se ne može u finalu, takvom igrom se ne može nikuda.

Čekali su fudbalski sladokusci na gol, a on je visio u vazduhu. Osećalo se među svima i u Americi, pa čak i navijača ovde u Srbiji da samo što nije. Ipak, sjajan je bio Emilijano Martinez i to poprilično. Branio je golman Argentine, bio je neprikosnoven. On je i najzaslužniji za to što je Argentina i dogurala do produžetaka.

Međutim, ni to nije večno. U fudbalu postoji ono verovanje da se mogu ekipe braniti, ali onaj ko se brani - na kraju uvek primi gol. Tako bi i ovde. Doduše, čekalo se na to čak 106 minuta, pa čak i više od toga zbog poluvremena i "šoua", pa i ogromnih nadoknada.

Na kraju... Pravda je zadovoljena, a fudbal je pobedio anti-fudbal. Španija je posle titule Evropskog prvaka, ponela i epitet najboljeg na svetu. Opet, najporaznija činjenica za selekciju Argentine je i to što su uputili udarac ka golu tek na samom kraju utakmice.

Velika utakmica, zato su i ekipe bile oprezne. Pravo pitanje je bilo na početku kakav tempo meča da očekujemo, da li tvrdu igru i vrebanje greške ili lepršavu igru. Doduše, to je bilo i potpuno tačno, pošto je jedna ekipa igrala lepršavo, a druga... Ne baš toliko.

Na samom startu meča smo videli i jednu priliku, koju bismo mogli da nazovemo opasnom. Kratka akcija, Olmo pronalazi Jamala, ovaj šutira, ali je to izblokirano. Nedovoljno za ozbiljniju priliku. Ali, taj treći minut je nagovestio nešto.

Mogla je potom odmah Argentina da pripreti, Mesi je dobio loptu, krenuo je u prostor, ali je Unai Simon bio sjajan i istrčao je na vreme. Tragalo se potom za šansama, tragalo se za igrom, ali smo videli samo grubu igru od strane Argentine u ovom prvom delu meča.

Probao je i Lamin Jamal sa oštrim ubacivanjima da napravi nešto, ali je to lepo pročitao Martinze u 17. minutu i lako je ukrotio tu loptu. Španija se pitala za sve u tim minutima, igrali su dosta sigurno i smireno. Argentin apraktično u prvom poluvremenu nije ni prišla golu protivnika, nisu napravili šansu.

U sam smiraj prvog dela smo videli još dva pokušaja Španaca. Prvo se nekako lopta odbila do Ojarzabala, koji je tukao u 39. minutu, ali je ona došla pravo u ruke Emija Martineza je bila uvertira u još jedan udarac, koji je uputio Mark Kukurelja u 43. minutu. Doduše, ne toliko opasan.

To je bilo i sve od prvog poluvremena.

Trajalo je dugo pauza na poluvremenu, rekli su iz FIFA da će to biti samo 17 minuta. Ipak nije, trajalo je preko 25 minuta, kako bi Amerikanci mogli da imaju svoj "šou"... To se nije svidelo nikome, osim možda njima. Kako god, ljubitelji fudbala su gledali donekle šou u drugom poluvremenu. Doduše, opet šou samo jedne ekipe.

Aleks Baena se ohrabrio na startu drugog poluvremena, došao je do lopte, namestio se i šutirao sa 16 metara, ali je taj udarac završio u rukama Emilijana Martineza. Bio je siguran golman Argentine. Potom je imala i Argentina korner, no, ništa od toga.

Samo sedam minuta u drugom poluvremenu je bilo dovoljno da dođe i do čarki. Na poluvremenu je Leandro Paredes ušao u igru, a onda mu je bilo potrebno sedam minuta da napravi frku. Prvo je udario jednog igrapča Španije, a onda i gurnuo drugog. Odlučila je Argentina tu da izađe malo, da se ne brani sa svih 10 igrača, a to je moglo da bude kažnjeno.

Prvo su Španci ušli u kombinovanje, ali su na kraju ostali bez onog ključnog dodavanja i šuta, a samo minut kasnije je Montijel uspeo da spasi sve ispred Kukurelje. Nastavio se pritisak Španije, Furija je odlučila da krene ofanzivno, dok su se Argentinci branili čim su mogli.

Emilijano Martinze je potom imao dve dobre odbrane. Dani Olmo je šutirao u 64. minutu, bilo je nezgodno, a onda je tri munuta kasnije probao i Feran Tores glavom. Lopta je otišla pravo u ruke upravo Martineza, koji je bio sjajno postavljen. Žargonski rečeno, disali su na "škrge" Argentinci.

Tukao je Pedri u 77. minutu, a onda i Kubarsi samo 60 sekundi kasnije. Tukli su Španci sa svih strana, ali je Martinze branio sjajno. Probao je onda i Laport u 81. minutu.

Nadali su se Argentinci da će otići do produžetaka, sve što su mogli su usmerili ka tome... I na kraju su u tome i uspeli, ali se dogodio peh. Enco Fernandes je napravio drugi žuti karton u 93. minutu, kada je bez ikakve namere udario Paua Kubarsija.

Tu je bio i kraj regularnih 90 minuta, pa se otišlo u produžetke.

SP fudbal Španija - ArgentinaFoto: Tanjug/APPrvi produžetak je bio dosta dobar. Odmah posle tri minuta je imao šansu Niko Vilijams, ali je Emilijano Martinez uspeo to da odbrani, a onda se dogodio i izuzetno sporan detalj u 96. minutu ovog susreta.

Postigla je gol Španija, Niko Vilijams je poslao loptu u mrežu, ali je sudija Slavko Vinčić dosudio faul nad Nikolasom Otamendijem.

Iako se činilo da je to kontroverzno, na kraju se ispostavilo da je Vinčić bio na visini zadatka. Do kraja produžetka je probao i Mikel Merino, ali je taj udarac otišao pored gola. Nije je dovoljno dokačio fudbaler Španije.

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23:42

106' - GOOOOOOOOOOOL, GOOOOOL!

VODI ŠPANIJA, GOOOOL

Niko Vilijams je vratio loptu, Feran Tores je naleteo i zakucao je ovu loptu.

23:39

105+3' - Kraj prvog produžetka

Gotov je prvi produžetak.

23:26

96' - Gol za Španiju, ali je dosuđen faul!

Španci su dali gol, ali je Slavko Vinčić rekao da je faul.

23:24

93' - Opet brani Martinzez

Uh! Kakva je ovo bila prilika. Niko Vilijams je dokačio loptu, pokuašo je glavom, ali je to odbranio Emilijano Martinez.

23:21

91' - Počeo je prvi produžetak

Krenuo je i prvi produžetak

23:15

PRODUŽECI!

Kraj regularnih 90 minuta.

23:15

98' - Brani Martinez!

Tukao je Jamal iz slobodnog udarca, ali brani Martinez.

23:15

90+7' - Velika šansa za Španiju!Opasan slobodan udarac, opasna prilika...

23:10

93' - CRVENI KARTON ZA ENCA!

EVO I CRVENOG KARTONA ZA ARGENTINU!

23:09

90+2' - Brani se sada i Španija

Unai Simon je morao da reaguje.

23:07

90' - Još četiri minuta...

Ostalo je još četiri minuta do kraja regularnog dela.

22:58

81' - Laport proba, brani Martinez

Uh, opet je ovo bila priliak. Laport je udario glavom, ali nije zahvatio loptu kako je želeo. Brani Emi Martinez i ovo.

22:54

78' - Brani Martinez, šutirao je Kubarsi!

Sad je probao i Kubarsi, ali brani Martinez. Nesiguran je bio i on.

22:54

77' - Proba Pedri!

Namestio se Pedri, dobio je loptu, ali je šutirao po sredini gola. Hvata to Martinez.

22:52

75' - Menja i Španija

Ulaze u igru Mikel Merino i Niko Vilijams. Izašli su Dani Olmo i Aleks Baena.

22:48

70' - Još dve promene Skalonija

Morao je Skaloni da menja. Ušli su Đulijano Simeone umesto Rodriga De Pola, dok je morao da izađe i Kristijan Romero, umesto njega je na terenu Fakundo Medina.

22:2﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿8

52' - Gurkanje, evo frke!

Evo guranje, evo tuče, evo frke. Argentinci guraju Špance!

22:25

48' - Korner za Argentinu, ali...Imao je korner Mesi, ali ništa od toga.

22:23

47' - Odmah šutira BaenaOdmah je Aleks Baena probao. Pogrešila je Argentina, Baena dolazi do nje. Šutirao je, ali je siguran Martinez.

22:22

46' - Konačno...

I krenulo je drugo poluvreme.

22:21

I izgleda da ćemo krenuti...

Izgleda da je gotova ova pauza, strašna pauza.

22:17

Gotov je i Halftime show...

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Imali smo priliku da po prvi put ikada vidimo i "Halftime Show", po uzoru na Superboul.

Sada je i to gotovo.

21:55

45+4' - Kraj prvog poluvremena!

Gotovo je prvo poluvreme!

21:55

45' - Još četiri minuta

Još četiri minuta.

21:50

45' - Izmena kod Argentinaca...

Morao je Skaloni da menja, umesto Lisandra Martineza je na terenu Nikolas Otamendi.

21:48

43' - Tuče i Kukurelja!

E, ovo je bio dobar šut. Namestio se Mark Kukurelja, šutirao je po zemlji. Ipak, lopta odlazi pored gola. Prete Španci.

21:46

41' - Evo i prvog žutog kartona

E, sada je došao žuti karton. Lisandro Martinez pravi oštar faul.

21:45

39' - Šutira Ojarzabal!

Dosta lepa akcija Španaca, Olmo je propustio loptu, pala je na nogu Ojarzabala. Šutirao je jako, ali je dobro postavljen Emilijano Martinez.

21:44

39' - Preti Španija

Pritiska Španija i to baš pritiska.

21:39

34' - Ipak nisu

Nije htela Argentina da centrira. Odigrali su kratko, ali su izgubili loptu.

21:39

33' - Sada ima priliku Argentina

Dobili su faul Arrgentinci. Sad imaju priliku oni da ubace loptu u šesnaesterac. Malo smo imali zatišja na obe strane.

21:37

Stigao je predsednik Tramp

Predsednik SAD-a Donald Tramp je stigao na utakmicu.

21:35

Tu je i naš Novak Đoković!

Naravno, kako bez njega? Stigao je Novak Đoković

21:34

28' - Uh, uh...

Opet je ovo blizu, zamalo je Kubarsi napravio grešku. Ipak Unai Simon siguran.

21:31Imali smo i zanimljivu najavu utakmiceImali smo i dosta zanimljivu najavu utakmice ove

21:30

25' - Vreme je za pauzu

Vreme je za pauzu za osveženje.

21:23

17' - Jamal ubacuje u peterac

Prvo je Argentina imala priliku, ali nije stigao Mesi do nje. Lamin Jamal je potom sigurno smirio, a onda je pokušao da pronađe nekoga u petercu. Siguran je Dibu Martinez, oprezan dosta.

21:21

15' - Kako ovo nije bio žuti karton?

Slavko Vinčić je dosudio faul za ekipu Španije, ali, iako je MekAlister startovao sa dve noge, nije dobio žuti karton. Kako? Niko ne zna.

Bio je ovo grub start.

21:18

12' - Za sada se Španija pita

Očigledno ćemo gledati jednomdimenzionalnu utakmicu. Španci su ti koji vole posed, Španci su ti koji igraju sa loptom. Za sada je Argentina orjentisana isključivo defanzivno, a čini se kao da čekaju samo priliku da "sevne" kontra i dođu do gola.

21:1

25' - Uh, uh

Španija je izgubila loptu, mogla je da pukne kontra. Poslata je lopta za Mesija, ali je Unai Simon bio spreman.

21:11

4' - Jamal šutira!

Odmah prilika za Španiju! Olmo je pronašao Jamala, šutirao je Lamin, ali se brani Argentina. F

21:08

3' - Krenulo je, pitanje je kakav tempo da očekujemoPravo je pitanje kakav tempo da očekujemo na ovoj utakmici.

21:06

1' - Počelo je!Krenula je utakmica između Španije i Argentine!

Autor: D.B.