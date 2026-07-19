UŽIVO! Španija - Argentina: Krenuo prvi produžetak, Argentina i dalje nema šut, Niko Vilijams zapretio

Vreme je za finale Svetskog prvenstva! U njemu se sastaju Španija i Argentina, dve najbolje selekcije na ovom turniru. Španija je do sada na prvenstvu primila samo jedan gol, dok je Argentina savladana čak sedam puta. Ovo je i duel Jamala i Mesija.

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23:26

96' - Gol za Španiju, ali je dosuđen faul!

Španci su dali gol, ali je Slavko Vinčić rekao da je faul.

23:24

93' - Opet brani Martinzez

Uh! Kakva je ovo bila prilika. Niko Vilijams je dokačio loptu, pokuašo je glavom, ali je to odbranio Emilijano Martinez.

23:21

91' - Počeo je prvi produžetak

Krenuo je i prvi produžetak

23:15

PRODUŽECI!

Kraj regularnih 90 minuta.

23:15

98' - Brani Martinez!

Tukao je Jamal iz slobodnog udarca, ali brani Martinez.

23:15

90+7' - Velika šansa za Španiju!

Opasan slobodan udarac, opasna prilika...



23:10



93' - CRVENI KARTON ZA ENCA!

EVO I CRVENOG KARTONA ZA ARGENTINU!

23:09

90+2' - Brani se sada i Španija

Unai Simon je morao da reaguje.

23:07

90' - Još četiri minuta...

Ostalo je još četiri minuta do kraja regularnog dela.

22:58

81' - Laport proba, brani Martinez

Uh, opet je ovo bila priliak. Laport je udario glavom, ali nije zahvatio loptu kako je želeo. Brani Emi Martinez i ovo.

22:54

78' - Brani Martinez, šutirao je Kubarsi!

Sad je probao i Kubarsi, ali brani Martinez. Nesiguran je bio i on.

22:54

77' - Proba Pedri!

Namestio se Pedri, dobio je loptu, ali je šutirao po sredini gola. Hvata to Martinez.

22:52

75' - Menja i Španija

Ulaze u igru Mikel Merino i Niko Vilijams. Izašli su Dani Olmo i Aleks Baena.

22:48

70' - Još dve promene Skalonija



Morao je Skaloni da menja. Ušli su Đulijano Simeone umesto Rodriga De Pola, dok je morao da izađe i Kristijan Romero, umesto njega je na terenu Fakundo Medina.

22:2﻿﻿﻿﻿8

52' - Gurkanje, evo frke!

Evo guranje, evo tuče, evo frke. Argentinci guraju Špance!

22:25

48' - Korner za Argentinu, ali...Imao je korner Mesi, ali ništa od toga.

22:23

47' - Odmah šutira BaenaOdmah je Aleks Baena probao. Pogrešila je Argentina, Baena dolazi do nje. Šutirao je, ali je siguran Martinez.

22:22

46' - Konačno...

I krenulo je drugo poluvreme.

22:21

I izgleda da ćemo krenuti...

Izgleda da je gotova ova pauza, strašna pauza.

22:17

Gotov je i Halftime show...

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Imali smo priliku da po prvi put ikada vidimo i "Halftime Show", po uzoru na Superboul.

Sada je i to gotovo.

21:55

45+4' - Kraj prvog poluvremena!

Gotovo je prvo poluvreme!

21:55

45' - Još četiri minuta

Još četiri minuta.

21:50

45' - Izmena kod Argentinaca...

Morao je Skaloni da menja, umesto Lisandra Martineza je na terenu Nikolas Otamendi.

21:48

43' - Tuče i Kukurelja!

E, ovo je bio dobar šut. Namestio se Mark Kukurelja, šutirao je po zemlji. Ipak, lopta odlazi pored gola. Prete Španci.

21:46

41' - Evo i prvog žutog kartona

E, sada je došao žuti karton. Lisandro Martinez pravi oštar faul.

21:45

39' - Šutira Ojarzabal!

Dosta lepa akcija Španaca, Olmo je propustio loptu, pala je na nogu Ojarzabala. Šutirao je jako, ali je dobro postavljen Emilijano Martinez.

21:44

39' - Preti Španija

Pritiska Španija i to baš pritiska.

21:39

34' - Ipak nisu

Nije htela Argentina da centrira. Odigrali su kratko, ali su izgubili loptu.

21:39

33' - Sada ima priliku Argentina

Dobili su faul Arrgentinci. Sad imaju priliku oni da ubace loptu u šesnaesterac. Malo smo imali zatišja na obe strane.

21:37

Stigao je predsednik Tramp

Predsednik SAD-a Donald Tramp je stigao na utakmicu.

21:35

Tu je i naš Novak Đoković!

Naravno, kako bez njega? Stigao je Novak Đoković

21:34

28' - Uh, uh...

Opet je ovo blizu, zamalo je Kubarsi napravio grešku. Ipak Unai Simon siguran.

21:31Imali smo i zanimljivu najavu utakmiceImali smo i dosta zanimljivu najavu utakmice ove

21:30

25' - Vreme je za pauzu

Vreme je za pauzu za osveženje.

21:23

17' - Jamal ubacuje u peterac

Prvo je Argentina imala priliku, ali nije stigao Mesi do nje. Lamin Jamal je potom sigurno smirio, a onda je pokušao da pronađe nekoga u petercu. Siguran je Dibu Martinez, oprezan dosta.

21:21

15' - Kako ovo nije bio žuti karton?

Slavko Vinčić je dosudio faul za ekipu Španije, ali, iako je MekAlister startovao sa dve noge, nije dobio žuti karton. Kako? Niko ne zna.

Bio je ovo grub start.

21:18

12' - Za sada se Španija pita

Očigledno ćemo gledati jednomdimenzionalnu utakmicu. Španci su ti koji vole posed, Španci su ti koji igraju sa loptom. Za sada je Argentina orjentisana isključivo defanzivno, a čini se kao da čekaju samo priliku da "sevne" kontra i dođu do gola.

21:1

25' - Uh, uh

Španija je izgubila loptu, mogla je da pukne kontra. Poslata je lopta za Mesija, ali je Unai Simon bio spreman.

21:11

4' - Jamal šutira!

Odmah prilika za Španiju! Olmo je pronašao Jamala, šutirao je Lamin, ali se brani Argentina. F

21:08

3' - Krenulo je, pitanje je kakav tempo da očekujemoPravo je pitanje kakav tempo da očekujemo na ovoj utakmici.

21:06

1' - Počelo je!Krenula je utakmica između Španije i Argentine!

Autor: D.B.