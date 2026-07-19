Novak Đoković stigao na veliko finale Mundijala, navijači ga 'opsedali' ispred stadiona u Njujorku! (VIDEO)

Najbolji srpski teniser, Novak Đoković očekivano se pojavio na finalu Mundijala između Španije i Argentine, a nakon što je prethodnih dana boravio u Njujorku.

On je bio deo "Fanatics Festivala" u okviru finala Svetskog prvenstva, gde je između ostalog dao i nekoliko interesantnih intervjua, poput onog koji je imao sa Kevinom Hartom, poznatim holivudskih glumcem.

Srpski teniser se pojavio na finalu Svetskog prvenstva malo pre početka meča i može se reći da je izazvao pravu euforiju ispred stadiona "Met Life". Ogromne snage obezbeđenja su ga čuvale od navijača koji su ga opsedali za fotografije, ali i novinara koji su želeli mišljenje o finalnom meču.

Srpski as se za to vreme samo smeškao, a došao je na meč dosta elegantno obučen u crnoj jaknici.

Pogledajte kako je izgledao Noletov dolazak na stadion:

Autor: D.B.