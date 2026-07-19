Kao na UFC ili boks spektaklu! Legendarna braća u svom stilu najavila finale Svetskog prvenstva

Fudbalske selekcije Argentine i Španije sastale su se od 21.00 u velikom finalu Svetskog prvenstva, a na "Metlajf stadionu" u Nju Džerziju, imali smo priliku da vidimo i vrlo zanimljivu najavu!

Naime, legendarna braća, Majkl i Brus Bafer, inače ljudi koji su se proslavili kao boks i UFC spikeri, u svom stilu su najavili finale.

Majkl je ovog puta bio na strani Španaca, dok je Brus najavio reprezentaciju Argentine, a kako je to izgledalo, možete videti na snimku ispod.

Inače, Majkl i Brus Bafer proslavili su se kao spikeri u borilačkim sportovima - jedan u boksu, drugi u UFC-u. Majkl je taj koji se proslavio i postao legenda u boksu, uz čuvenu frazu "Let's get ready to rumble", dok je Brus dugogodišnji UFC spiker, i ujedno jedan od najprepoznatljivijih glasova u MMA svetu.

Bruce and Michael Buffer intro pic.twitter.com/F3uVxqwCF6 — Dirk 🇪🇸 (@Dirk_JDR) 19. јул 2026.

Autor: D.B.