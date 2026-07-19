Ovo se prvi put dogodilo u istoriji Svetskog prvenstva, Ameri srušili tradiciju dugu 96 godina

Na poluvremenu utakmice finala Svetskog prvenstva Španija - Argentina nema golova, a na stadionu u Nju Džerziju održava se pravi šou.



Zbog programa pre početka finala, početak utakmice kasnio je šest minuta, čime je srušena tradicija duga 96 godina, od 1930. i prvog Mundijala! Nikada nije kasnio početak finala SP, makar ne duže od par sekundi.

Sjedinjene Američke Države su po mnogo čemu promenile poimanje samog fudbala tokom ovog Mundijala, a sada su uticali i na rušenje tradicije.

Pre starta utakmice zbog programa, na kojem su izneđu ostalog nastupili i Robi Vilijams i Nikol Šerzinger, a govor održao i Tom Kruz, dogodilo se pomenuto kašnjenje. Intoniranje himni je pomereno, a onda i početak duela.

Na poluvremenu su kasnije nastupili Šakira, Džastin Biber i bend BTS, pojavila se Madona sa Ronaldinjom i Ronaldom.

Sjedinjene Američke Države su po mnogo čemu promenile poimanje samog fudbala tokom ovog Mundijala, a sada su uticali i na rušenje tradicije.

Pre starta utakmice zbog programa, na kojem su izneđu ostalog nastupili i Robi Vilijams i Nikol Šerzinger, a govor održao i Tom Kruz, dogodilo se pomenuto kašnjenje. Intoniranje himni je pomereno, a onda i početak duela.

Na poluvremenu su kasnije nastupili Šakira, Džastin Biber i bend BTS, pojavila se Madona sa Ronaldinjom i Ronaldom.

Autor: D.B.