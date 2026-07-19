Svetsko prvenstvo nije okupilo samo fudbalske zvezde: Slavne ličnosti na finalu Španije i Argentine

Dok su oči miliona navijača širom sveta bile uprte u finale Svetskog prvenstva između Španije i Argentine, tribine stadiona u Ist Raderfordu bile su gotovo jednako zanimljive kao i teren. Na jednom mestu okupili su se glumci, muzičari, sportisti i svetski džet-set, pretvorivši završnicu Mundijala u jedan od najvećih društvenih događaja godine.

Finale se igra na stadionu MetLajf, koji je za potrebe FIFA takmičenja privremeno nosio naziv "New York New Jersey Stadium", a osim hiljada navijača dve reprezentacije, među publikom se našao veliki broj poznatih ličnosti iz sveta filma, muzike, mode i sporta.



Posebnu pažnju privukli su glumac Timoti Šalame i njegova partnerka Kajli Džener, koji su zajedno pratili utakmicu iz VIP lože. Šalame je poznat kao veliki ljubitelj fudbala i redovan gost velikih sportskih događaja, pa njegovo prisustvo nije iznenadilo navijače.

Među poznatima koji su se pojavili na stadionu bio je i reper Post Maloun, koji je stigao u društvu kolege Sve Liija, dok je frontmen grupe Coldplay Kris Martin takođe bio među zvanicama.

Na tribinama su viđeni i glumica Anja Tejlor-Džoj sa suprugom Malkolmom Mekrejem, manekenka Vini Harlou, glumica Džulija Garner i legendarna skijašica Lindzi Von.



Veliku pažnju privukao je i dolazak holivudske zvezde Toma Kruza, koji nije želeo da propusti jedan od najvećih sportskih događaja godine.

Na crvenom tepihu uoči finala pojavili su se i televizijska voditeljka Gejl King, NBA košarkaš Karl-Entoni Tauns, kao i plejmejker Njujork Niksa Džejlen Branson sa suprugom Ali Marks.

Među zvanicama su bili i pevačica Nikol Šerzinger, britanski muzičar Robi Vilijams i italijanska zvezda Laura Pauzini.

Autor: D.B.