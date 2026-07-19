Šakira 'zapalila' sve na finalu Svetskog prvenstva, legendarna pevačica plesom opčinila milijarde ljudi

Prvi put ikada na utakmici Svetskog prvenstva u fudbalu, konkretno u velikom finalu, imali smo priliku da gledamo "halftime show" na kojem su nastupili čuveni pevači, ali i mnogobrojne poznate ličnosti na stadionu "MetLife" u Njujorku.

Ono što su nam najavili organizatori pre početka meča Španija - Argentina se i ostvarilo, s tim da je čitav šou trajao skoro 25 minuta, za razliku od prvobitno najavljenih 17.

Krenulo je od ulaska Madone zajedno sa Ronaldom i Ronaldinjom, a produžilo se nastupima BTS-a, potom i Džastina Bibera, a na kraju i Šakire, koja je, može se reći, najviše i zapalila atmosferu na stadionu.

Uz veoma vatren ples, Šakira je momentalno privukla pažnju gledalaca širom sveta, a procenjuje se da preko milijarda trenutno prati veliko finale Mundijala u Njujorku.



Kolumbijska pevačica nosila je na sebi haljinu u narnadžastoj boji, a pevala je svoj hit koji je namenjen ovom Svetskom prvenstvu. Nakon nje su nastupala i deca iz jedne od organizacija, čime je poslata poruka mira svetu.

Pogledajte kako je to izgledalo i kako je Šakira zabavila publiku:

Autor: D.B.