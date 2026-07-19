Šakira 'zapalila' sve na finalu Svetskog prvenstva, legendarna pevačica plesom opčinila milijarde ljudi

Prvi put ikada na utakmici Svetskog prvenstva u fudbalu, konkretno u velikom finalu, imali smo priliku da gledamo "halftime show" na kojem su nastupili čuveni pevači, ali i mnogobrojne poznate ličnosti na stadionu "MetLife" u Njujorku.
Ono što su nam najavili organizatori pre početka meča Španija - Argentina se i ostvarilo, s tim da je čitav šou trajao skoro 25 minuta, za razliku od prvobitno najavljenih 17.
Krenulo je od ulaska Madone zajedno sa Ronaldom i Ronaldinjom, a produžilo se nastupima BTS-a, potom i Džastina Bibera, a na kraju i Šakire, koja je, može se reći, najviše i zapalila atmosferu na stadionu.
Uz veoma vatren ples, Šakira je momentalno privukla pažnju gledalaca širom sveta, a procenjuje se da preko milijarda trenutno prati veliko finale Mundijala u Njujorku.
Kolumbijska pevačica nosila je na sebi haljinu u narnadžastoj boji, a pevala je svoj hit koji je namenjen ovom Svetskom prvenstvu. Nakon nje su nastupala i deca iz jedne od organizacija, čime je poslata poruka mira svetu.
Pogledajte kako je to izgledalo i kako je Šakira zabavila publiku:
SHAKIRA performing at the FIFA #WorldCup Final Halftime Show pic.twitter.com/VLEkuT7LIV— ْ (@pourlesjolies) 19. јул 2026.
Autor: D.B.