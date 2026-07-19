Spektakl na finalu SP, pa ŠOK! Madona se dovezla sa Ronaldom i Ronaldinjom: Na terenu bila svega 10 sekundi

Večeras se igra veliko finale Svetskog prvenstva između Argentine i Španije, a osim uzbudljive borbe za titulu prvaka sveta, publika na stadionu u Njujorku dobila je i pravi muzički spektakl.

Dok je na semaforu nakon prvog dela igre stajalo 0:0, usledio je dugo najavljivani half-time show, koji je atmosferu doveo do usijanja.

Na sceni su se smenjivala neka od najvećih svetskih muzičkih imena. Publiku su oduševili članovi korejske senzacije BTS, zatim Džastin Biber, kao i Šakira, Robi Vilijams, koja je svojim hitovima podigla ceo stadion na noge.



Ipak, najveću pažnju privukla je legendarna američka pop zvezda Madona. Na teren je stigla u velikom stilu, u ručno izrađenom terencu poznatom kao "Predator" dovezavši se u društvu brojnih plesača, ali i dvojice fudbalskih velikana – Ronaldinja i proslavljenog brazilskog napadača Ronalda.



Međutim, iako je ideja nastupa bila impresivna, a scenografija ostavila snažan utisak, mnogi su ostali razočarani upravo zbog Madoninog dela programa. Naime, čitav performans na terenu trajao je svega desetak minuta, a pevačica je otpevala tek deo refrena svoje numere pre nego što se spektakl završio. Brojni gledaoci očekivali su duži nastup i još nekoliko hitova, pa su na društvenim mrežama komentarisali da Madona ovog puta nije ispoštovala publiku koja je priželjkivala pravi koncert u malom.

Uprkos tome, sjajna scenografija, impresivni svetlosni efekti i energični nastupi ostalih izvođača napravili su atmosferu za pamćenje, a čini se da su svi prisutni istinski uživali u programu koji će se, po svemu sudeći, dugo prepričavati. Mnogi već ocenjuju da je ovo jedan od najvećih i najimpresivnijih letnjih spektakala.

Nakon završetka muzičkog programa, fokus se ponovo vratio na teren, gde Argentina i Španija nastavljaju borbu za titulu svetskog šampiona. Rezultat je za sada 0:0, pa ljubitelje fudbala očekuje neizvesna završnica velikog finala.

Autor: D.B.