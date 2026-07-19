Niko nije trepnuo! Šakira u iscepanoj haljini, vrelim plesom raspametila navijače na finalu Mundijala

Večeras je pažnja sportske javnosti usmerena ka velikom finalu Svetskog prvenstva, u kojem snage odmeravaju Argentina i Španija.

Stadion je ispunjen do poslednjeg mesta, atmosfera je usijana, a iako je rezultat posle prvog poluvremena 0:0, navijači nisu ostali uskraćeni za spektakl.

Tokom dugo iščekivanog half-time showa na sceni su se smenjivale brojne svetske zvezde koje su zabavljale publiku na prepunom stadionu poput korejske grupe BTS, Robija Vilijamsa, Džastina Bibera i Madone koja je svoj deo "odradila " za čitavih deset sekundi.



Među njima se posebno izdvojila kolumbijska pevačica Šakira, čiji je izlazak izazvao gromoglasne ovacije.

Pevačica je na scenu izašla u atraktivnoj resastoj haljini narandžasto-žute boje sa upečatljivim isečcima, koja je dodatno istakla njenu vitku figuru. U svom prepoznatljivom stilu zamešala je kukovima već na prve taktove, dok je publika gotovo bez daha pratila svaki njen pokret.



Šakiru je na sceni pratila brojna plesna ekipa, koja je uz moćnu koreografiju, svetlosne efekte i bogatu produkciju priredila pravi spektakl. Energija koju su preneli na publiku bila je zarazna, pa su tribine u jednom trenutku više ličile na koncert nego na fudbalsko finale.

Iako se na terenu vodi neizvesna borba i semafor i dalje pokazuje 0:0, organizatori su se pobrinuli da publika između dva poluvremena dobije vrhunsku zabavu, a nastup Šakire svakako je bio jedan od najzapaženijih trenutaka večeri.

Autor: D.B.