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Skandal za kraj Mundijala: Igrač odbio da se rukuje sa Trampom, vešto izbegao američkog predsednika! Svi pričaju o ovom snimku

Izvor: Pink.rs/Blic.rs, Foto: Tanjug AP/Ashley Landis ||

Kristijan Romero (28), centralni defanzivac Argentine i Totenhema, bio je jedini fudbaler koji je odbio da se rukuje sa Donaldom Trampom na kraju utakmice koju je Argentina izgubila od Španije rezultatom 0:1, u finalu Svetskog prvenstva.

Odmah nakon finala koje je Špancima donelo drugu svetsku titulu, Argentinci su otišli da preuzmu svoje medalje vicešampiona. Svi južnoamerički fudbaleri su se popeli na binu i rukovali se sa Donaldom Trampom, predsednikom Sjedinjenih Država, osim Kristijana Romera.

Na snimcima se može videti kako se svi fudbaleri Argentine rukuju sa Đanijem Infantinom, a zatim sa Donaldom Trampom dok primaju medalje vicešampiona, ali ne i Kristijan Romero, koji je ruku pružio samo predsedniku FIFA.

U trenutku kada je došao do Donalda Trampa, Kristijan Romero je desnu ruku podigao ka medalji koja mu je visila oko vrata, očigledno izbegavajući da se rukuje sa predsednikom Sjedinjenih Država. Nastavio je svoj put rukujući se sa osobama sa kojima se susretao.

Autor: S.M.

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