Šampionski karakter Crvene zvezde za duplu titulu na Ekipnom prvenstvu Srbije

Atletski klub Crvena zvezda osvojio je duplu krunu na Ekipnom prvenstvu Srbije u Kraljevu. Seniorke su odbranile prošlogodišnju titulu, dok su se seniori popeli stepenik više.

Pobeda u ekstremnim uslovima i jakoj konkurenciji bila je još draža. Do poslednje discipline i trka štafeta 4×100 metara nije se nazirao pobednik, ali kako je atletika jedan od najuzbudljivijih sportova, podigla je publiku u Kraljevu na noge i okupila ceo Zvezdin tim da bodri saigrače za što brže i sigurnije menjanje štafetne palice.

Trijumf seniorki i drugo mesto seniora rešili su dilemu o pobedniku i Crvenoj zvezdi doneli još dva pobednička pehara.

U ženskoj konkurenciji drugo mesto osvojile su atletičarke AK Vojvodina Novi Sad, dok su treće bile takmičarke Top Džampa. Vicešampioni u muškoj konkurenciji su atletičari OAK Beograda, a trećeplasirani su bili članovi AK Vojvodina.

Punu podršku sa tribina pružila je i predsednica Atletskog kluba Crvena zvezda Dijana Vukomanović.

„Stalo mi je do svakog trenera i svakog sportiste koji je u ovako izuzetno zahtevnim klimatskim uslovima pružao svoj maksimum i nepokolebljivo se borio za klub i rezultat. Kad se ostavi srce na stazi, rezultat ne može da izostane – pobeda i u muškoj i u ženskoj konkurenciji! Čestitam svima! Idemo dalje!“, rekla je Vukomanovićeva.

Prve maksimalne bodove Crvenoj zvezdi doneo je Bogdan Vidojković pobedom u trci na 110 metara sa preponama, istrčavši 14,10 sekundi.

„Navikao sam na ovakve uslove u Americi, iako je ovde malo veća vlaga. Nije bilo lako trčati, ali ne bih to uzeo kao izgovor. Okrećem se obavezama u domaćem šampionatu. Za vikend je Prvenstvo Srbije, gde se nadam trci ispod 14 sekundi“, istakao je Vidojković.

Iako je atletika individualan sport, ekipna prvenstva na trenutak pruže utisak kolektivnog duha i stavljaju na test kolegijalnost, što je Crvena zvezda definitivno položila. Mnogi atletičari su se, pored matičnih disciplina, takmičili i u nekim srodnim, uz štafetu.

Miloš Mijatović je sa zaletišta za troskok ušao u startni blok i trčao na 100 metara, dok je Vedran Samac dva puta bio na bacalištima – jednom za koplje, kasnije za kuglu.

Članice štafete 4×100 metara su prethodno bile u startnim blokovima, ali i na zaletištu. Marija Bukvić je trijumfovala na 100 metara sa preponama, Ivana Ilić je bila druga na 100 metara, Andrea Prvanović četvrta u troskoku, dok je Minja Kopunović pola sata pre starta štafete trijumfovala na 400 metara.

Iako ove godine nije na stazi, dugogodišnji član muške ekipe Strahinja Jovančević srčano je podržavao svoje zvezdaše, dok se oporavlja od povrede.

„Zvezda je jedna velika porodica, imamo puno članova. Uvek imamo skoro ceo sastav ekipe, nekada imamo i A i B štafetu, nekad i C. Timski duh je tu. Naš slogan kaže: ‘Mi stvaramo šampione’, mi kao porodica. Mislim da ovi momci i devojke mogu da naprave super rezultat kada su zajedno“, istakao je Jovančević.

Muška štafeta išla je sigurno i polovinu članova čuvala za maksimalni učinak. Mateja Savić i Uroš Dubajić su čuvali snagu za punu brzinu. Aleksandar Kamaljević je, slično Kopunovićevoj, nakon trke na 400 metara trčao štafetu, dok je Bogdan Vidojković palicu preneo kroz cilj.

Ubedljive trijumfe ostvarili su dugoprugaši na 3.000 metara, Milica Tomašević i Filip Nedeljković, kao i skakači uvis Marko Šuković i Jovana Delić.

Drugo mesto u bacanju koplja zauzela je Ivana Đurić, kao i Ivana Ilić na 100 metara

Autor: S.M.