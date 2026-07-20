Zlatan Ibrahimović nije navijao za Bosnu, evo ko mu je bio favorit na Mundijalu

Fudbalska reprezentacija Španije postala je novi šampion sveta, nakon što je u dramatičnom finalu u produžecima savladala branioca titule, selekciju Argentine, rezultatom 1:0. Odlučujući pogodak, koji je „Crvenoj furiji“ doneo drugi trofej svetskog prvaka u istoriji, postigao je Feran Tores u 106. minutu, nakon asistencije Nika Vilijamsa.

Izabranici Luisa de la Fuentea zasluženo su stigli do trona, krunisavši turnir na kojem su igrali najatraktivniji fudbal. Španija je na putu do titule odigrala osam utakmica, a primila je samo jedan gol. U nokaut fazi redom su padale Austrija, Portugal, Belgija i Francuska, da bi u velikom finalu bio srušen i aktuelni šampion predvođen Lionelom Mesijem.

Trijumf Španaca predvideo je i legendarni švedski napadač Zlatan Ibrahimović, koji je tokom šampionata radio kao stručni konsultant za američki „Foks Sports“. Ibrahimović je nakon finala priznao da je, uprkos prognozi, njegovo srce bilo uz drugu reprezentaciju.

- Da ste me pitali pre početka Svetskog prvenstva, rekao bih da će Španija postati prvak. Navijao sam za Hrvatsku jer su moji koreni odatle, ali rekao sam da će Španija osvojiti naslov, a kada ja nešto kažem, to se i dogodi - izjavio je Ibrahimović u svom prepoznatljivom stilu.

On je i uoči finalnog meča davao prednost evropskom šampionu, smatrajući da Argentina ne može da se osloni isključivo na borbenost i individualni kvalitet Lionela Mesija. „Verujem da će Španija dominirati tom utakmicom“, poručio je Ibrahimović pre susreta, što se na kraju ispostavilo kao tačna procena.

Zlatan Ibrahimović je rođen u Malmeu. Njegov otac Šefik poreklom je iz Bosne i Hercegovine, dok je majka Jurka Gravić Hrvatica. Za reprezentaciju Švedske odigrao je 122 utakmice i postigao rekordna 62 gola.

Autor: S.M.