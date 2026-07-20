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PREMINULA VELIKA LEGENDA SVETSKOG FUDBALA: Kralj Kev je obeležio jednu dekadu

Izvor: Kurir.rs, Foto: Pixabay.com ||

Legendarni fudbaler Kevin Kigen preminuo je u 75. godini, saopštili su mediji.

Njegova porodica je nedavno otkrila je Kigenu dijagnostifikovan rak četvrtog stepena.

Tokom bogate igračke karijere nastupao je za Skantorp junajted, Liverpul, Hamburg, Sautempton, Njukasl i Blektaun, a sa Liverpulom je osvojio Kup evropskih šampiona. Dres reprezentacije Engleske nosio je godinama, a bio je i njen kapiten od 1976. do 1982. godine.

Kigen je dvostruki osvajač Zlatne lopte, a najveći deo karijere je proveo u Liverpulu sa kojim je osvojio tri titule šampiona Egneske.

Osvojio je FA Kup, Kup Kupova i dva Kupa UEFA.

Nakon završetka igračke karijere uspešno se bavio trenerskim poslom, vodeći Njukasl u dva mandata, kao i Fulam i Mančester siti, dok je jedno vreme bio i selektor Engleske.

Autor: A.A.

#Kevin Kigen

#Smrt

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