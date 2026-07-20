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MESI SE OGLASIO PRVI PUT NAKON FINALA: Bol je ogromna...

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Mike Stewart ||

Bol je ogromna i biće potrebno vreme da ova rana zaraste. Ipak, čuvam i sve ono dobro... Utakmice u kojima smo preokretali rezultate dajući sve od sebe, trenutke koji će nam zauvek ostati u sećanju, kao i podršku cele nacije koja nam je, uz veliki rad i trud ove grupe, omogućila da ponovo budemo među najboljima na svetu, rekao je najbolji fudbaler Argentine Lionel Mesi posle poraza u finalu Mundijala od Španije (1:0).

"Danas je teško u potpunosti shvatiti veličinu našeg uspeha, ali ova grupa je izborila dva uzastopna finala Svetskog prvenstva. Od srca vam hvala na svakom pozdravu i svakoj poruci. Još jednom smo uspeli da se ujedinimo kao nacija i budemo zajedno, deleći ogroman ponos što smo Argentinci. Takođe želim da čestitam Španiji na osvojenoj tituli", napisao je Mesi na Instagramu.

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#Argentina

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