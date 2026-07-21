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Modrić pred novim potpisom:Evo gde će Hrvat nastaviti karijeru!

Izvor: Kurir, Foto: Tanjug AP/Giovanni Evangelista ||

Iako će za nešto više od mesec dana napuniti 41 godinu Luka Modrić će nastaviti da igra na najvišem nivou.

Nakon što je sa reprezentacijom Hrvatske završio sa učešćem na Svetskom prvenstvu za Luku Modrića je na red stigla briga o karijeri.

Modrić će 9. septembra proslaviti rođendan, a nakon sezone koju je proveo igrajući za Milan, došlo je vreme za novi potpis, pošto je imao jednogodišnji ugovor sa evropskim velikanom.

Kako prenosi "Skaj sport" Modrić je blizu konačnog dogovora, a karijeru će nastaviti na istom mestu.

Čelnici Milana privode kraju pregovore i dogovaraju detalje novog jednogodišnjeg ugovora sa najboljim hrvatskim fudbalerom svih vremena.

Modrić je prošle sezone u dresu Rosonera odigrao 37 utakmica u svim takmičenjima i bio je izuzetno važan deo ekipe, a njegov izostanak zbog povrede je doneo probleme timu.

Novi trener Ruben Amorim je po dolasku u Milan javno priznao da mu je velika želja Modrićev ostanak.

Autor: S.M.

#Karijera

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