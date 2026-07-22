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Naneli želi da se vrati u Partizan! Crno-belima stigla otvorena ponuda - Amerikanac hoće ponovo u Beograd

Izvor: Pink.rs/Mozzart sport, Foto: Tanjug/Marko Đoković ||

Otkako je napustio Partizan nakon sezone 2023/24 Džejms Naneli nije igrao u Evroligi, ali sada bi mogao da se vrati u ovo takmičenje i to ni manje ni više nego u crno-belom dresu.

Kako saznaje i prenosi "Mozzart sport", Naneli i njegovi agenti aktivno rade na pronalaženju angažmana za narednu sezonu, a košarkaš je ponuđen upravo Partizanu.

Naneli je iz Partizana otišao u Kinu gde je postao prvak države, a prethodne sezone je sa grčkim AEK-om igrao finale FIBA Lige šampiona.

Pokazao je da i na sredini četvrte decenije može da igra na visokom nivou, a očigledno je spreman na povratak u Beograd.

Naneli će 24. jula proslaviti 36. rođendan, a prema informacijama pomenutog izvora, iz Partizana još uvek nije stigao odgovor.

U svojoj drugoj sezoni u crno-belom Amerikanac je na 32 utakmice Evrolige u proseku beležio 12,3 poena, uz 3,2 skoka i 2,6 asistencija po utakmici.

Autor: Iva Besarabić

#Džejms Naneli

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