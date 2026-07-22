SVEČANIM ZATVARANJEM I DODELOM NAGRADA, ZAVRŠEN 6. MEĐUNARODNI LETNJI ŠAHOVSKI FESTIVAL

Svečanom ceremonijom u hotelu “Metropol Palas” u Beogradu, završen je 6. Međunarodni letnji šahovski festival Srbija open 2026 na kome je učestvovalo više od 550 takmičara iz 38 zemalja. Poslednjeg dana takmičenja održana je svečana ceremonija dodele pehara i nagrada najbolje plasiranim učesnicima.

Na samom početku ceremonije prisutnima se obratio direktor turnira Vladimir Šakotić.

- Ove godine imamo puno razloga za ponos i zadovoljstvo, jer smo imali jedan zaista sjajan festival sa velikim brojem učesnika, oborili smo opet oba rekorda, i onaj početni sa 553 učesnika na prva tri turnira i ovaj krajnji sa 1770 učesnika.Imali smo sjajne brzopotezne turnire sa mnogo zadovoljnih lica, mnogo gledalaca je pratilo uzivo prenos finala na TV Arena sport, sve u svemu mnogo razloga za zadovoljstvo, poručio je Šakotić i zahvalio se tom prilikom domaćinima hotela „Metropol Palas“, kao i organizacionom i sudijskom timu.

Pehare najboljim učesnicima u kategoriji veterana uručio je generalni direktor hotela „Metropol Palas“ Nikola Dedović, prvoplasiranom Branku Damljanoviću, drugoplasiranom Kostić Milanu, i Milanu Andrijeviću koji je zauzeo treće mesto.

Pehare najboljim šahistkinjama uručio je generalni sekretar Sportskog saveza Srbije Goran Marinković.

Treće mesto zauzela je Olga Karmanova, druga je učesnica iz Indije Pratiti Bordoloi, , dok je prvoplasirana Amina Kairbekova iz Kazahstana.

Na samom kraju pehare i simbolične čekove najuspešnijoj trojici učesnika uručio je predsednik Šahovskog saveza Srbije Andrija Jorgić. Treće mesto osvojio je Vaz Ethan iz Indije, drugi je Yurasov Matfey, dok je prvo mesto i ček na 5.000 evra osvojio takmičar iz Indije Aswath S.

Jorgić se u svom obraćanju posebno zahvalio Ministarstvu sporta, kao i svima koji su učestvovali u organizaciji ovog prestižnog festivala.

-Šah je definitivno igra koja spaja ljude, poput mostova, bili smo kao ćuprija između istoka i zapada. U sali Ivo Andrić hotela “Metropol” imali smo takmičare iz 40 zemalja, svi su igrali šah i pružali jedni drugima ruku. Posebno sam ponosan što je među učesnicima bilo 20 posto dama, pogotovo kada uzmemo u obzir da je svega 10 posto žena zastupljeno u svetskom šahu, istakao je Jorgić.

Autor: M.R.