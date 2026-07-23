ZVEZDAŠI SU OVO ČEKALI: Objavljene cene i detalji prodaje sezonskih karata KK Crvena zvezda

Košarkaški klub Crvena zvezda oglasio se važnim saopštenjem za navijače povodom početka prodaje sezonskih ulaznica za predstojeću takmičarsku sezonu 2026/27, u kojoj će ekipa sa Malog Kalemegdana odigrati preko 40 domaćih utakmica u Beogradskoj areni i Hali Aleksandar Nikolić.

Iz kluba je saopšteno da će cene za novu sezonu biti približno identične onima iz prethodne sezone, uz minimalna odstupanja. Prodaja karata zvanično počinje 3. avgusta 2026. godine, a odvijaće se u tri faze:

Prva faza (3. avgust – 16. avgust 2026.): Predviđena je isključivo za obnovu sezonskih karata vlasnika koji žele da zadrže svoje mesto iz prethodne sezone, a cena se obračunava po uslovima obnove.

Druga faza (17. avgust – 20. avgust 2026.): Namenjena je kupcima koji su bili vlasnici sezonske karte u sezoni 2025/26, ali žele da promene mesto. Cena se računa po ceni obnove za sektor u kom se novo mesto nalazi. Ukoliko ne obnove ili ne promene mesto, ono će biti ponuđeno u slobodnoj prodaji.

Treća faza (21. avgust – 15. septembar 2026.): Predviđena je za nove kupce koji nisu imali sezonsku kartu u prethodnoj sezoni, uz mogućnost kupovine preostalih slobodnih mesta i mesta koja nisu obnovljena u prve dve faze.

Iz kluba su posebno istakli da će od sezone 2026/2027 centralni sektori na nivou 400 biti numerisani.

Način kupovine i uslovi

Prodaja karata obavljaće se na dva načina:

Online putem zvaničnog sajta kluba

Na tradicionalnom prodajnom mestu, u prostorijama KK Crvena zvezda na Malom Kalemegdanu.

Uslov za kupovinu sezonske karte za ovu i sve naredne sezone jeste aktivna članarina, koja iznosi 2000 dinara za sezonu 2026/27 (važi do 30. juna) i već je uračunata u cenu sezonske ulaznice. Uz to, navijači dobijaju novu člansku kartu i svoj digitalni profil na sajtu kluba. Za sve zainteresovane koji žele da učlane sebe ili članove porodice odvojeno, učlanjenje će biti moguće nakon početka prodaje sezonskih karata, od prve zvanične utakmice kluba.



Autor: D.S.