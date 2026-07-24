Loša vest za Srbiju! Paunović mora bez Aleksandra Mitrovića u reprezentaciji

Najbolji strelac u istoriji reprezentacije Srbije Aleksandar Mitrović neće igrati za nacionalni tim na predstojećem okupljanju.

Prema informacijama koje je saopštio Al Rajan, čiji je Mitrović član, centarfor je zadobio povredu levog kolena.

Do povrede je došlo na treningu tokom snažnog duela sa saigračem, naveo je ovaj katarski klub i dodao da će Mitrović odsustvovati između dva i tri meseca.

To, gotovo izvesno, znači da Aleksandar Mitrović neće moći da pomogne Srbiji u predstojećim utakmicama u Ligi nacija.

"Orlove" čeka težak posao u Grupi 2. Prvu utakmicu će ekipa Veljka Paunovića igrati protiv Grčke 24. septembra, a drugu protiv Holandije 27. septembra, a naša selekcija će u oba meča biti domaćin.

Slede gostovanja Nemačkoj 1. oktobra i Holandiji 4. oktobra, dok će grupa biti zatvorena 13. i 16. novembra utakmicama protiv Nemačke kod kuće i Grčke u gostima.

Dakle, pitanje je da li će Mitrović uopšte biti u mogućnosti da pomogne reprezentaciji u ovogodišnjem izdanju Lige nacija. Šanse za to postoje, naravno, najviše kada je reč o novembarskom okupljanju.

Autor: D.B.