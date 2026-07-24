Sve o Balkan Boxing 9 spektaklu u Sarajevu! Evo ko će se boriti i šta vas sve očekuje!

Petak će biti novi veliki dan za regionalni boks! Vreme je za novi Balkan Boxing spektakl, deveti po redu koji će se održati sa početkom od 18.00 časova u hotelu “Malak” u Sarajevu, prestonici Bosne i Hercegovine u saradnji sa organizacijom “No Limit”.

Ono što će ovaj događaj razlikovati od prethodnih jeste činjenica da ćemo gledati pet boks i četiri kik-boks meča tokom glavnog dela programa, kao i dva meča mlađih kategorija u preliminarnom delu programa. To znači da ljubitelje borilačkih sportova očekuje preko četiri sata vrhunske zabave u ringu.

Ko se sve bori na Balkan Boxing 9 događaju u Sarajevu?

Publika će i ovoga puta imati priliku da gleda sjajne borbe u ringu, pri čemu se neke posebno izdvajaju. Ljubitelji borilačkih sportova će pre svega i ovog puta imati mogućnost da uživo prate Almira Memića, Benjamina Poturka i Lea Cvitanovića u ringu, što samo po sebi garantuje velika uzbuđenja.

Upravo će Almir Memić uz veliki huk navijača sa tribina pokušati da se na najbolji mogući način suprotstavi kolumbijskom bokseru Migelu Luisu Vaskezu, koji na Balkan Boxing stiže posle učešća u nekoliko promocija širom Francuske i drugih krajeva Evrorpe. Borba u super srednjoj kategoriji sigurno je nešto što će “Tajson iz Prijepolja” gledati da reši u svoju korist.

Rame uz rame sa njim, pred domaćom publikom boriće se sin velike bokserske legende, Dževada Poturka, Benjamin koji će pokušati da oduševi i sarajevske navijače u okršaju u kruzer kategoriji sa nezgodnim Stefanom Mihailovim.

I Leo Cvitanović sigurno može da očekuje glasnu podršku u ringu, a ona će mu biti potrebna kada se bude sastao u borbi super-velter kategorije protiv Aidara Oroskulova iz Kirgistana. Njih dvojicu je trebalo da gledamo još 19. juna u “Ložionici”, ali se može reći da je čekanje sada dostiglo potpuni vrhunac.

Ništa manje interesantna neće biti ni borba poluteške kategorije u kojoj ćemo gledati Ahmeda Džananovića i Miloša Janjanina, gde bi samo sitnice mogle da odluče oko toga kome će pripasti pobeda.

Kao što smo već i pomenuli, u saradnji sa “No Limit Fighting Networkom” organizovane su i kik-boks borbe, ukupno četiri, gde će publika moći još bliže da se upozna sa još jednim novim konceptom koji ćemo gledati na Balkan Boxingu.

U okviru kik-boks spektakla pratićemo okršaje Dimitrija Đorđevića i Muhameda Dupljaka, potom Veljka Koturovića i Ise Zildžića, Ilije Antića i Irmana Borića i na kraju Benjamina Gute i Ermina Hadžije. Sve to obećava mnogo uzbuđenja ovog petka uveče u prestonici Bosne i Hercegovine.

Kompletan fight-card Balkan Boxing 9 događaja u Sarajevu

BOKS

Almir Memić - Migel Luis Vaskez

Benjamin Poturak - Stefan Mihailov

Ahmed Džananović - Miloš Janjanin

Leo Cvitanović - Aidar Oroskulov

Matija Gajević – Marko Petričević

KIK-BOKS

Dimitrije Đorđević - Muhamed Dupljak

Veljko Koturović - Isa Zildžić

Ilija Antić - Irman Botić

Benjamin Guta - Ermin Hadžija

Autor: A.A.