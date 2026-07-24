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Crvena zvezda dobija brutalno pojačanje: Bio je kapiten reprezentacije Srbije, igrao je u Partizanu, a sada je potpisao za Crvenu zvezdu!

Izvor: Pink.rs/Kurir.rs, Foto: Tanjug/Rade Prelić ||

Crvena zvezda je angažovala Nemanju Petrića, iskusnog odbojkaša, koji se vraća na teren nakon povrede.

Nemanja Petrić je novo pojačanje Crvene zvezde!

Nekadašnji trofejni reprezentativac Srbije povukao je neočekivan potez i iz tabora večitog rivala, Partizana, prešao u redove crveno-belih, za koje će nastupati u predstojećoj sezoni.

Iskusni odbojkaš, visok 202 centimetra, iza sebe ima bogatu internacionalnu karijeru tokom koje je nosio dresove velikan poput Peruđe, Modene, Halkbanka, Milana i Sijene.

Dubok trag ostavio je i u državnom timu, upisao je 136 nastupa, nosio kapitensku traku, a najveći uspeh ostvario je 2019. godine osvajanjem zlatne medalje na Evropskom prvenstvu.

Nakon kratke epizode u Partizanu tokom sezone 2024/25, Petrić je poslednjih meseci bio bez angažmana zbog oporavka od povrede. Ipak, Crvena zvezda mu je pružila priliku da nastavi igračku karijeru i donese veliko iskustvo u njihov tim.

Autor: S.M.

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