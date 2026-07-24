Crvena zvezda dobija brutalno pojačanje: Bio je kapiten reprezentacije Srbije, igrao je u Partizanu, a sada je potpisao za Crvenu zvezdu!

Crvena zvezda je angažovala Nemanju Petrića, iskusnog odbojkaša, koji se vraća na teren nakon povrede.

Nemanja Petrić je novo pojačanje Crvene zvezde!

Nekadašnji trofejni reprezentativac Srbije povukao je neočekivan potez i iz tabora večitog rivala, Partizana, prešao u redove crveno-belih, za koje će nastupati u predstojećoj sezoni.

Iskusni odbojkaš, visok 202 centimetra, iza sebe ima bogatu internacionalnu karijeru tokom koje je nosio dresove velikan poput Peruđe, Modene, Halkbanka, Milana i Sijene.

Dubok trag ostavio je i u državnom timu, upisao je 136 nastupa, nosio kapitensku traku, a najveći uspeh ostvario je 2019. godine osvajanjem zlatne medalje na Evropskom prvenstvu.

Nakon kratke epizode u Partizanu tokom sezone 2024/25, Petrić je poslednjih meseci bio bez angažmana zbog oporavka od povrede. Ipak, Crvena zvezda mu je pružila priliku da nastavi igračku karijeru i donese veliko iskustvo u njihov tim.

Autor: S.M.