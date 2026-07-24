Stiže pojačanje: Derik Lukasen novi fudbaler Crvene zvezde

Iskusni defanzivac Derik Lukasen novi je fudbaler Crvene zvezde, saopštio je srpski šampion.

Kako se navodi, reprezentativac Gane, koji je rođen u Amsterdamu i prošao sve mlađe kategorije Holandije, potpisao je trogodišnji ugovor i zadužio dres sa brojem 32.

Lukasen je prethodne dve sezone proveo u Pafosu, a prošle je bio saigrač sa Ognjenom Mimovićem.

"Pozvao sam ga i rekao mu da me Crvena zvezda želi. Imao je samo lepe reči o klubu i bio je veoma pozitivan. To mi je mnogo značilo. Posle razgovora sa Mimovićem stekao sam veoma dobar osećaj i bio sam srećan zbog toga", istakao je Lukasen.

Tokom bogate karijere igrao je za AZ Alkmar, PSV, Hertu, Anderleht, Kasimpašu, Karagumruk i Makabi iz Tel Aviva.

Autor: S.M.