Argentinci ne mogu da prebole poraz - nova bizarna TEORIJA ZAVERE zapalila internet: Ukrali su nam gol zbog POCEPANE MREŽE!

Teorija koja je nasmejala fudbalski svet - Argentinci tvrde da su ostali bez gola zbog detalja koji niko nije primetio!

Poraz u finalu Svetskog prvenstva očigledno je teško pao argentinskim navijačima.

Nakon što je Španija osvojila titulu, na društvenim mrežama pojavila se nova, krajnje neobična teorija zavere koja je izazvala lavinu reakcija.

Pojavio se video-snimak u kojem pojedini navijači Argentine tvrde da su "gaučosi" postigli pogodak koji im je navodno poništen zbog toga što je mreža bila pocepana.

Međutim, ova tvrdnja nema nikakvu potvrdu, a čitava priča zasniva se na interpretaciji jednog viralnog snimka. Autor videa je u ključnom trenutku zaustavio kadar kako bi pokušao da "dokaže" svoju verziju događaja, ali je upravo taj potez mnogima dodatno srušio kredibilitet tvrdnje.

Argentines are now coming out with theories claiming this actually went in and but net was torn



“They were forced to lose”😭😭😭 pic.twitter.com/FHiOQqnnu9 — 𝐎𝐇𝐄𝐍𝐄 (@ik_ohene7) 24. јул 2026.



Mnogi ljubitelji fudbala ovu teoriju svrstali su u rubriku "verovali ili ne", uz poruku da argentinski navijači jednostavno pokušavaju da pronađu bilo kakvo opravdanje za bolan poraz u finalu.

Umesto priznanja da je Španija bila bolja u odlučujućem trenutku, deo navijača sada traži "skrivene detalje" i nove razloge zbog kojih smatraju da su oštećeni.

Društvene mreže su tako dobile još jednu fudbalsku kontroverzu, ali ovog puta mnogi smatraju da je granica između analize i teorije zavere ozbiljno pomerena.

Autor: D.B.