Samo jedan igrač zarađuje više od Jokića: Ove brojke su neverovatne

Nikola Jokić se nalazi među najplaćenijim igračima u NBA ligi.

Srpski košarkaš je na drugom mestu na listi, odmah iza neprikosnovenog Stefa Karija.

Trostruki MVP najjače lige sveta će prema projekcijama naredne sezone inkasirati čak 59.033.114 dolara. Sa druge strane, verovatno najbolji šuter svih vremena će zaraditi 62.587.158 dolara u narednoj sezoni.

Jokić se tako našao ispred brojnih velikih imena svetske košarke, uključujući Janisa Adetokumba, Entonija Dejvisa i Džejsona Tejtuma, koji će prema projekcijama zaraditi po 58.456.566 dolara.

Na šestoj poziciji nalazi se Džoel Embid sa platom od 58.100.000 dolara, dok se među najplaćenijima nalaze i druge NBA megazvezde poput Devina Bukera, Džejlena Brauna i Karla-Entonija Taunsa.

Lista najplaćenijih košarkaša u NBA ligi:

1. Stef Kari (Golden Stejt Voriors) – 62.587.158 dolara

2. Nikola Jokić (Denver Nagetsi) – 59.033.114 dolara

3. Entoni Dejvis (Vašington Vizardsi) – 58.456.566 dolara

4. Janis Adetokumbo (Majami Hit) – 58.456.566 dolara

5. Džejson Tejtum (Boston Seltiksi) – 58.456.566 dolara

6. Džoel Embid (Filadelfija Seventisiksersi) – 58.100.000 dolara

7. Džejlen Braun (Filadelfija Seventisiksersi) – 57.736.350 dolara

8. Devina Buker (Finiks Sansi) – 57.078.728 dolara

9. Karl-Entoni Tauns (Njujork Niksi) – 57.078.728 dolara

10. Džimi Batler (Golden Stejt Voriors) – 56.832.773 dolara

Autor: A.A.