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Srpkinja doživljava ogroman skok: Do skoro pretila Sabalenki, a sada prošla u finale

Izvor: Alo.rs, Foto: Unsplash.com ||

Odlična Teodora Kostović nastavlja da pruža sjajne partije.

Srpska teniserka, Teodora Kostović, plasirala se u finale WTA 1000 turnira u Amštetenu u Austriji, a tu je bil bolja od Ane Siskove iz Češke rezultatom 2:0 (6:3, 7:6 (5)).

Teodora ima samo 19 godina, a nedavno je imala i debi na Centralnom terenu Vimbldona, gde je poražena od Arine Sabalenke sa kojom je imala zanimljivu konverzaciju.

Srpkinja je uputila simpatičnu "pretnju" Arini pre meča, koja je postala viralna.

Sada je uspela da porazi i četvrtu rivalku u Austriji, a da nije izgubila nijedan set i prošla u finale.

Tamo će igrati protiv Vivijan Volf iz SAD ili Alicije Erero Linane iz Španije. Obe igračice su bolje rangirane od Teodore.

Ukoliko Kostovićeva osvoji titulu, mogla bi da postane prvi reket Srbije i pretekne Lolu Radivojević.

Jedno je sigurno, budućnost je pred Teodorom.

Autor: A.A.

#Tenis

#Teodora Kostović

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