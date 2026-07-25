Nestvarna Ivana Španović: Sa 36 godina do titule šampionke Srbije posle dramatične završnice

Najbolja srpska atletičarka u istoriji Ivana Španović uspela je da odbrani titulu šampionke Srbije, pošto je na Prvenstvu u Kraljevu u poslednjoj seriji pod pritiskom uspela da skoči 14.08 metara i tako nadmaši Aleksandriju Mitrović. Bila je ovo treća titula za Ivanu u troskoku, petnaesta u karijeri na državnom šampionatu.

Sve vreme od druge serije nadmetanja, iskusna srpska atletičarka bila je na liderskom mestu, kada je skočila 13.59 metara, a taj rezultat je u poslednjoj seriji nadmašila Aleksandrija Mitrović sa 13.73 metara.



Ipak, članica Vojvodine je potom stegla zube i izvukla rezultat duži od 14 metara, koji joj je doneo trijumf. Prošle godine je prvi put Ivana bila šampionka na otvorenom u ovoj disciplini, a ove je kompletirala titule u dvorani i "napolju".

Iza srebrne atletičarke AK Novi Beograd Aleksandrije Mitrović, skokom od 13.20 u poslednjoj seriji, bronza je pripala Nataliji Dragojević iz OAK Beograd sa 13.20 metara.

Zapažene rezultate upisale su i dve članice Top Džampa Teodora Boberić i Stela Ćuk, koje su na četvrtom i petom mestu bile sa 13.18 i 13.14 metara.

Inače, na Evropskom prvenstvu u Birmingemu, koje počinje za šesnaest dana, učestvovaće Ivana Španović i Aleksandrija Mitrović, tako da će nam troskok posebno biti zanimljiv.

Autor: S.M.