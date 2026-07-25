Ima samo 16 godina, a već je među najboljima: Matija Lukić dobio poziv od Alimpijević

Mladi košarkaš Matija Lukić dobio je zvaničan poziv da obuče dres seniorske reprezentacije Srbije.

Sjajne partije na Svetskom prvenstvu za igrače do 17 godina nisu prošle nezapaženo.

Selektor Srbije Dušan Alimpijević ranije je najavio da će neki igrači iz te selekcije dobiti priliku u seniorskom timu, dok će deo stručnog štaba činiti i Stevan Mijović, dosadašnji selektor U17 reprezentacije.

Srbija će u avgustu nastaviti kvalifikacije za Svetsko prvenstvo 2027. godine, mečevima protiv Islanda i Italije, gde bi Lukić mogao da dobije priliku za debi u seniorskoj konkurenciji, ako se nađe među 12 odabranih igrača.

Mladi bek je prethodne sezone, sa svega 16 godina, debitovao za seniorski tim Saragose, gde je ostavio veoma dobar utisak, kako u prvom timu, tako i u konkurenciji igrača do 22 godine.

Sa reprezentacijom Srbije U17 ovog leta osvojio je srebrnu medalju na Svetskom prvenstvu, čime je potvrđen veliki potencijal generacije koja je prethodno osvojila evropsko zlato.

Selektor Dušan Alimpijević ranije je najavio da će neki igrači iz te selekcije dobiti priliku u seniorskom timu, dok će deo stručnog štaba činiti i Stevan Mijović, dosadašnji selektor U17 reprezentacije.

Srbija će u avgustu nastaviti kvalifikacije za Svetsko prvenstvo 2027. godine, a pred Orlovima su dueli protiv Islanda i Italije, gde bi Lukić mogao da dobije priliku za debi u seniorskoj konkurenciji, ako se nađe među 12 odabranih igrača.

Autor: S.M.