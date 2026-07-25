Neočekivana odluka uoči duela sa Zvezdom? Miroslav Tanjga više nije trener Vojvodine

Vojvodina u 2. kolu Superlige Srbije gostuje Crvenoj zvezdi, a na klupi Novosađana neće biti Miroslav Tanjga koji se rastao sa klubom.

Dve strane su se sporazumno rastale, a 62-godišnji stručnjak se zahvalio klubu na vremenu koje je u njemu proveo.

- Pre bilo čega, želim da istaknem par stvari. Prvo bih se zahvalio mom klubu i predsedniku Dragoljubu Zbiljiću. Zahvalan sam što sam dobio šansu da vodim klub kakav je Vojvodina i da budem na čelu kluba kakav je Vojvodina. Imao sam podršku od prvog dana, pogotovo predsednikovu i na tome mu od srca hvala - rekao je Tanjga na početku obraćanja.

Potom je analizirao period proveden na "Karađorđu".

- Mnogo toga smo uspeli u prethodnom periodu. Napravili smo velike stvari, velike rezultate, pisali novu istoriju slavnog kluba. Razdvojili smo večite posle mnogo godina, bili ubedljivi protiv ostalih, dva puta dolazili do finala kupa, osvojili drugo mesto u domaćem prvenstvu. Napravili smo i rekordne prodaje igrača, afirmisali veliki broj talenata, pokrenuli značajno infrastrukturu i generalno podigli Vojvodinu na mnogo veći nivo.

Posebno mu je drago što se publika u velikom broju vratila na stadion.

- Takođe izuzuetno bitno! Probudili smo Novi Sad, probudili smo navijače i vratili ih u znatno većem broju na naš stadion. To je jedna od velikih pobeda. Što se tiče samih rezultata, nismo imali previše sreće protiv dva teška protivnika kakvi su Ferencvaroš i Ajaks. Neko u klubu je smatrao da je eliminacija od njih neuspeh, ali o tome ćemo neki drugi put.

Imao je poruku za navijače.

- Želim posebnu zahvalnost da izrazim Vojvodinašima, jer ću ja uvek Vojvodinu voleti i podržavati bezuslovno. Uvek i zauvek sam tu za ovaj klub, uvek ću biti deo njega, to je Voša.

Takođe, obratio se igračima koje je do ove subote trenirao.

- Neka od mojih poruka za igrače pred nastavak sezone jeste da samo ovako nastave kako smo i počeli. Nema razloga da ne veruju u sebe i da za početak veruju da sutra mogu da pobede Zvezdu. Radili smo to i do sada, znam da mogu da dobiju i urade to ponovo. Želim da ih malo i ovaj moj odlazak pokrene dodatno, da im da podstrek da nastave da vredno rade i veruju u najviše ciljeve. To je takođe jedna od bitnih stvari na kojima smo radili u prethodnom periodu. Da znaju koliko umeju i da veruju u sebe da mogu protiv svakoga. Ubedili smo jedni druge u to i pokazali to više puta.

Za kraj se još jednom zahvalio klubu na poverenju.

- Sada za kraj, ponovo želim da se zahvalim mojoj Vojvodini, predsedniku Zbiljiću, jednoj perjanici ne samo Voše, već i srpskog fudbala, na svemu što sam imao prilike da iskusim. Ponavljam, uvek i zauvek ću voleti ovaj klub, navijati za njega i biti deo njega - zaključio je Tanjga.

Podsetimo, Vojvodina u nedelju od 19 sati gostuje Crvenoj zvezdi, a ekipu će na stadionu "Rajko Mitić" predvoditi Predrag Kandić.

Autor: S.M.