CEO SVET PRIČA O NEJMAROM SLAVLJU! Dao dva gola, pa uradio nešto nezapamćeno (VIDEO)

Nakon žestokih kritika, Nejmar je zablistao na terenu, postigavši dva gola i izazvavši pažnju svojom proslavom.

Nejmar je prethodnih dana bio na udaru žestokih kritika u Brazilu nakon što je zbog navodne povrede propustio trening Santosa, a zatim se pojavio na poker turniru.

Mnogi su doveli u pitanje njegove prioritete, ali je Brazilac odgovor dao na najbolji mogući način – na terenu.

U remiju Santosa protiv Šapekoensea (2:2), Nejmar je postigao oba gola za svoj tim, a već posle prvog pogotka poslao je jasnu poruku svima koji su ga kritikovali.

Najpre je stavio ruku na uvo, aludirajući na prozivke koje je trpeo prethodnih dana, a potom je imitirao deljenje karata, očigledno se osvrnuvši na buru koju je izazvalo njegovo pojavljivanje na poker turniru. Na ovaj način je ušao u istoriju jer je prvi put da neko na ovaj način slavi golove.

🚨🚨| Neymar responds to the criticism regarding his poker addiction after his goal against Chapecoense. 😮‍💨 pic.twitter.com/fMtmD3GSct — CentreGoals. (@centregoals) 25. јул 2026.

Nakon proslave prišao je korner zastavici, kratko je izvukao iz ležišta, ali ju je odmah vratio, pa je izbegao žuti karton.

Prvi gol postigao je u 36. minutu posle odlične timske akcije i rutinske završnice.

Ipak, Santos je u nastavku ispustio prednost. Šapekoense je preko Marsinja i autogola Žoaa Ananijasa stigao do preokreta, dok je Nejmar u 76. minutu zaradio žuti karton zbog kojeg će propustiti narednu utakmicu.

Kada je delovalo da će Santos ostati bez bodova, u 89. minutu dosuđen je penal za domaćina. Nejmar je preuzeo odgovornost, bio siguran sa bele tačke i postavio konačnih 2:2.

Autor: A.A.