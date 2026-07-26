ZVEZDA SRUŠILA VOJVODINU VELIKOM DERBIJU: Goleada na Marakani, nova trojka šampiona

Fudbaleri Crvene zvezde savladali su Vojvodinu rezultatom 31 u derbi meču drugog kola Superlige Srbije.
Pogotke za Zvezdu postigli su Bukari u 15 Kostov u 19, i Katai u nadoknadi vremena.
Strelac za Vojvodinu Mulahusejnović bio je 32. minutu.
TOK MEČA:
90. minut - Nadoknada
Utakmica je produžena za tri minuta.
83. minut - Nova velika šansa
Šarić je bio u šansi. Ponovo brani Rosić.
74. minut - Novi zicer za Duartea
Nakon akcije Seol, Čam, Duarte, Brazilac je ponovo izbio ispred Rosića ali je sjajno reagovao golman Vojvodine.
70. minut - Prilika za Zvezdu
Seoll je hteo da proigra Kostova, ali mu je dao lošu loptu.
61. minut - Inicijativa crveno-belih
I dalje nema golova u nastavku igre, napadaju i jedni drugi.
52. minut - Kostov je pokušao glavom
Opet je Zvezda imala dobar napad, Tiknizjan je centrirao, probao je Kostov, ali lopta odlazi pored gola.
46. minut - Stanković menja
Prva izmena u Zvezdi. Umesto Bukarija u igri je Učena. To znači da će Zvezda verovatno promeniti formaciju i zaigrati sa trojicom nazad.
45. minut - Nadoknada
Prvo poluvreme produženo je za dva minuta.
42. minut - Duarte propušta zicer
Nova velika šansa za Zvezdu. Tiknizijan je zavrnuo za Duartea, Rosić sjajno intervenisao.
40. minut - Umalo izjednačenje
Nova velika prilika za Novosađane i ponovo Ranđelović. Mateus spasava crveno-bele.
35. minut - Ivanić propustio zicer
Velika šansa za Zvezdu, Ivanić je izbio ispred Rosića, ali mu je golman Vojvodine zaustavio udarac. Najbolje se snašao u gužvi i matirao Mateusa.
32. minut - GOL - 2:1 - Mulahusejnović
19. minut - GOL - 2:0 - Kostov
17. minut - Velika prilika za Vojvodinu
Brza kontra Novosađana i umalo izjednačenje. Đakovac je uposlio Ranđeloviča, brani Mateus.
15. minut - GOL - 1:0 - Bukari
10. minut - Blaga inicijativa Zvezde
Crveno-beli imaju veći posed lopte, ali bez pravih prilika još uvek,
5. minut - Prva prilika
Vojvodina nije došla da se brani. Njegoš Petrović je šutirao posle brze akcije, brani Mateus.
1. minut - Utakmica je počela
Počeo je meč na Marakani. Jako loša poseta, stadion je maltene prazan.
SASTAVI:
Crvena zvezda: Mateus – Seol, Eraković, Gudelj, Tiknizijan – Elšnik, Abu Fani – Bukari, Kostov, Ivanić – Duarte
Vojvodina: Rosić - Nikolić, Crnomarković, Suč, Sukačev - Petrović, Đakovovac - Ranđelović, Zukić, Kolarević - Mulahusejnovi
Autor: Iva Besarabić