ZVEZDA SRUŠILA VOJVODINU VELIKOM DERBIJU: Goleada na Marakani, nova trojka šampiona

Fudbaleri Crvene zvezde savladali su Vojvodinu rezultatom 31 u derbi meču drugog kola Superlige Srbije.

Pogotke za Zvezdu postigli su Bukari u 15 Kostov u 19, i Katai u nadoknadi vremena.

Strelac za Vojvodinu Mulahusejnović bio je 32. minutu.

TOK MEČA:

90. minut - Nadoknada

Utakmica je produžena za tri minuta.

83. minut - Nova velika šansa

Šarić je bio u šansi. Ponovo brani Rosić.

74. minut - Novi zicer za Duartea

Nakon akcije Seol, Čam, Duarte, Brazilac je ponovo izbio ispred Rosića ali je sjajno reagovao golman Vojvodine.

70. minut - Prilika za Zvezdu

Seoll je hteo da proigra Kostova, ali mu je dao lošu loptu.

61. minut - Inicijativa crveno-belih

I dalje nema golova u nastavku igre, napadaju i jedni drugi.

52. minut - Kostov je pokušao glavom

Opet je Zvezda imala dobar napad, Tiknizjan je centrirao, probao je Kostov, ali lopta odlazi pored gola.

46. minut - Stanković menja

Prva izmena u Zvezdi. Umesto Bukarija u igri je Učena. To znači da će Zvezda verovatno promeniti formaciju i zaigrati sa trojicom nazad.

45. minut - Nadoknada

Prvo poluvreme produženo je za dva minuta.

42. minut - Duarte propušta zicer

Nova velika šansa za Zvezdu. Tiknizijan je zavrnuo za Duartea, Rosić sjajno intervenisao.

40. minut - Umalo izjednačenje

Nova velika prilika za Novosađane i ponovo Ranđelović. Mateus spasava crveno-bele.

35. minut - Ivanić propustio zicer

Velika šansa za Zvezdu, Ivanić je izbio ispred Rosića, ali mu je golman Vojvodine zaustavio udarac. Najbolje se snašao u gužvi i matirao Mateusa.

32. minut - GOL - 2:1 - Mulahusejnović

19. minut - GOL - 2:0 - Kostov

17. minut - Velika prilika za Vojvodinu

Brza kontra Novosađana i umalo izjednačenje. Đakovac je uposlio Ranđeloviča, brani Mateus.

15. minut - GOL - 1:0 - Bukari

10. minut - Blaga inicijativa Zvezde

Crveno-beli imaju veći posed lopte, ali bez pravih prilika još uvek,

5. minut - Prva prilika

Vojvodina nije došla da se brani. Njegoš Petrović je šutirao posle brze akcije, brani Mateus.

1. minut - Utakmica je počela

Počeo je meč na Marakani. Jako loša poseta, stadion je maltene prazan.

SASTAVI:

Crvena zvezda: Mateus – Seol, Eraković, Gudelj, Tiknizijan – Elšnik, Abu Fani – Bukari, Kostov, Ivanić – Duarte

Vojvodina: Rosić - Nikolić, Crnomarković, Suč, Sukačev - Petrović, Đakovovac - Ranđelović, Zukić, Kolarević - Mulahusejnovi

Autor: Iva Besarabić