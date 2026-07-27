HITNO SAOPŠTENJE KSS: Zlonamernim pojedincima ne odgovaraju uspesi košarke ni u Srbiji ni van nje

Povodom medijskih natpisa o poseti Budžetske inspekcije Ministarstva finansija, Košarkaški savez Srbije (KSS) odlučio je da reaguje i obrati se javnosti zvaničnim saopštenjem.

Saopštenje KSS prenosimo u celosti:

- Košarkaški savez Srbije obaveštava javnost, na osnovu teksta Sportkluba pod naslovom „Budžetska inspekcija pozvonila na vrata Košarkaškog saveza Srbije“, da je Budžetska inspekcija Ministarstva finansija započela redovnu kontrolu trošenja budžetskih sredstava KSS u 2024, 2025. i tekućoj godini, a na poziv Košarkaškog saveza Srbije. Naime, KSS je krajem 2024.godine podneo Ministarstvu finansija izveštaje o trošenju sredstava u prethodnom periodu, na znanje i dalje postupanje.

Shodno tome, Državna revizorska institucija je u Košarkaškom savezu Srbije tokom 2025.godine vršila kontrolu odnosno reviziju finansijskog poslovanja KSS u 2024. i 2025. godini i sačinila izveštaj bez ikakvih primedbi na poslovanje KSS.

Napominjemo da je KSS na dan 01.10.2024. godine bio u gubitku 94 miliona dinara iznad visine kapitala, a da je na dan 31.12.2025. godine izmirio sve obaveze prema poveriocima, ostvarena je dobit od 64,5 miliona dinara, pokriven gubitak iz ranijih godina i time ostvaren prihod od 2,5 miliona dinara iznad visine kapitala. Kada se uzmu u obzir ove činjenice, kao i nedavno osvojene medalje i rezultati seniorskih i reprezentacija mlađih kategorija, stiče se utisak da sad već dobro poznatim, zlonamernim pojedincima ne odgovaraju uspesi košarke ni u Srbiji ni van nje.

Novinarka Sportkluba, koja već dugo i konstantno pokušava da opstruiše rad Saveza ne može nikako da umanji postignute uspehe, jer su činjenice najtvrdoglavija stvar na svetu i takve su kakve jesu. Svojim dezinformacijama, poluinformacijama, manipulacijama i igrama reči, dobijenih iz nama poznatih izvora i sa poznatim nam namerama, pokušava da se poigra mišljenjem javnosti, izvrćući činjenice i stvarnost, sa namerom da iskoristi neupućenost čitalaca u sistem funkcionisanja, poslovanja i finansiranja sportskih saveza u Srbiji. Stoga, kako KSS ne želi da bude saučesnik u obmani javnosti, na insinuacije i neistine pomenute novinarke neće ni odgovarati, uz činjenicu – Budžetska inspekcija je u KSS u redovnoj kontroli na poziv KSS. Očigledno je da ovde nema mesta za mistifikacije ni manipulacije kojima je sklona dotična novinarka.

Svakako, Košarkaški savez Srbije će obavestiti javnost o nalazima Republičke budžetske inspekcije Ministarstva finansija Republike Srbije kada izveštaj bude završen - stoji u saopštenju.

Autor: A.A.