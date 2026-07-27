Ambasador Vekić posetio naše šahiste na Evropskom prvenstvu u Pardubicama

Ambasador Republike Srbije u Češkoj NJ.E. Berislav Vekić posetio je danas naše mlade šahiste koji učestvuju na Evropskom omladinskom ekipnom prvenstvu u šahu u Pardubicama, kako bi ih pozdravio i pružio podršku tokom ovog takmičenja.

Ambasadora su dočekali naši selektori Srđan Čarnić i Novak Pezelj, kao i naši šahisti i njihovi roditelji, i tom prilikom mu uručili i majicu reprezentacije Srbije.

Na Evropskom omladinskom ekipnom prvenstvu u šahu učestvuje 66 timova i 220 igrača koji predstavljaju svoje saveze. Takmičenje se igra u 4 uzrasne kategorije U12 i U18 u open konkurenciji i konkurenciji devojčica.

Srbiju na ovom takmičenju predstavljaju Leonid Ivanović, Nikola Adamović, Miloš Pasula, Uroš Perunović, Novak Dumbelović, Boško Stefanović, Nikola Leskovac, Lazar Girgis, Dunja Milojević, Nina Smilić, Vera Vujović i Andrea Stanković.

Autor: A.A.