AKTUELNO

Ostali sportovi

Ambasador Vekić posetio naše šahiste na Evropskom prvenstvu u Pardubicama

Izvor: Pink.rs, Foto: Šahovski savez Srbije ||

Ambasador Republike Srbije u Češkoj NJ.E. Berislav Vekić posetio je danas naše mlade šahiste koji učestvuju na Evropskom omladinskom ekipnom prvenstvu u šahu u Pardubicama, kako bi ih pozdravio i pružio podršku tokom ovog takmičenja.

Ambasadora su dočekali naši selektori Srđan Čarnić i Novak Pezelj, kao i naši šahisti i njihovi roditelji, i tom prilikom mu uručili i majicu reprezentacije Srbije.

Na Evropskom omladinskom ekipnom prvenstvu u šahu učestvuje 66 timova i 220 igrača koji predstavljaju svoje saveze. Takmičenje se igra u 4 uzrasne kategorije U12 i U18 u open konkurenciji i konkurenciji devojčica.

Foto: Šahovski savez Srbije

Srbiju na ovom takmičenju predstavljaju Leonid Ivanović, Nikola Adamović, Miloš Pasula, Uroš Perunović, Novak Dumbelović, Boško Stefanović, Nikola Leskovac, Lazar Girgis, Dunja Milojević, Nina Smilić, Vera Vujović i Andrea Stanković.

Autor: A.A.

#Šah

POVEZANE VESTI

Ostali sportovi

PODRŠKA MLADIM ŠAHISTIMA NA EP U CRNOJ GORI

Ostali sportovi

PRAZNIK ŠAHA U FUTOGU: Svečano otvoreno ekipno prvenstvo osnovnih i srednjih škola u šahu

Ostali sportovi

SRBIJO, RADUJ SE! Zlato Dragosavljevića na Evropskom prvenstvu

Košarka

Mlade košarkašice Srbije osvojile bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu

Društvo

Ambasador Nebojša Rodić sa gradonačelnikom Niša Dragoslavom Pavlovićem obišao povređene državljane Srbije u bolnici u Risnu

Ostali sportovi

JOŠ JEDNA MEDALJA! Aleksandra Havran osvojila bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu u streljaštvu