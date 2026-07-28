Rekordan transfer Železničara: Kvaku Karikari kupljen za 600.000 evra!

Rekordan transfer, najveći u istoriji kluba, realizovao je Železničar! Za sumu od 600.000 evra angažovan je napadač iz Gane Kvaku Karikari, koji je prošle sezone bio na pozajmici u Pančevu iz danskog Horsensa.

Karikari je ostavio sjajan utisak u protekloj sezoni u dresu Železničara. Na 28 utakmica je upisao devet golova i dve asistencije. Zbog toga je klub odlučio da otkupi njegov ugovor od Horsensa za pomenutih 600.000 evra i dugoročno zadrži momka rođenog 2002. godine.

Posle potpisivanja trogodišnjeg ugovora, Karikari je sumirao utiske za klupske kanale.

– Osećam se veoma dobro i srećan sam što sam se vratio u Pančevo. Ovaj mesto je kao dom za mene, veoma sam srećan što sam ponovo tu. Igrao sam ovde i prošle sezone, sve u ovom klubu mi odgovara – trener, način igre… Zbog toga sam opet tu. Da dodatno unapredim sebe – istakao je Kvaku.

Potom se osvrnuo na svoje ciljeve.

– Železničar je veoma bitan u mojoj karijeri. Prošle sezone sam napredovao mnogo, nadam se da će to biti slučaj i u ovoj sezoni. Pa i još više. Želim da ovom timu donesem intenzitet, golove i da pomognem da se ponovo plasira u Evropu. Gledao sam mečeve u pripremama i protiv Brage. Ekipa je bila veoma dobra, još je bolja nego prošle sezone. Nadam se da ćemo uspeti da ostvarimo velike rezultate zajedno.

Podrška ljudi u Pančevu mu izuzetno znači.

– Podrška navijača mi znači mnogo. Motiviše me da postignem što više golova. Nadam se da će biti više od 10 golova ove sezone – zaključio je Karikari.

Kari, dobro došao kući!

Autor: Pink.rs