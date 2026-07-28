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Poznati košarkaški trener (44) poginuo u nesreći: Ostavio je veliki trag u sportu i bio jedan od najvažnijih ljudi

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Pixabay.com ||

Poznati košarkaški trener Eduard Sandler preminuo je 28. jula 2026. godine u trenutku kada je imao 44 godine.

Kako navode ruski mediji Eduard Sendler je preminuo nakon nesreće na džet-skiju u Vladivostoku.

Prema prvim informacijama on je izgubio kontrolu nad vozilom i udario u branu, ili stene, nakon čega je preminuo od zadobijenih povreda pre dolaska hitne pomoći.

Njegova smrt potresla je rusku košarkašku javnost, a brojni klubovi i sportski radnici oprostili su se od čoveka koji je gotovo čitav život posvetio razvoju košarke u svom regionu.

Eduard Sandler je bio ruski košarkaški trener, sportski funkcioner i jedan od najuticajnijih ljudi u razvoju košarke na istoku Rusije. Rođen je 31. oktobra 1981. godine u Vladivostoku, gde je praktično izgradio čitavu sportsku karijeru i ostavio dubok trag u regionalnoj košarci.

Trenerskim poslom je počeo da se bavi 2014. godine u Spartaku Primorje. Već u prvoj sezoni je doveo ekipu do srebrne medalje u ruskoj Superligi i bronze u Kupu Rusije, čime je skrenuo pažnju na sebe kao jedan od najperspektivnijih mladih stručnjaka u zemlji.

Posle rada u Spartaku preuzeo je Sahalin, sa kojim je osvojio titulu šampiona Superlige. Kasnije je osnovao projekat "Vostok-65", a zatim se vratio u rodni Vladivostok, gde je postao predsednik i glavni trener Dinama. Upravo pod njegovim vođstvom klub je doživeo najveće uspehe u istoriji.

Sa Dinamom iz Vladivostoka osvojio je Superligu Rusije, a potom izborio i plasman u VTB ligu, najjače košarkaško takmičenje u istočnoj Evropi. Tokom trenerske karijere je vodio ekipe na više od 200 zvaničnih utakmica i bio je jedan od retkih trenera koji su osvajali Superligu sa različitim klubovima.

Pored trenerskog posla, Sandler je bio i sportski funkcioner. Obavljao je funkciju predsednika Košarkaškog kluba Dinamo Vladivostok, kao i čelnika regionalne organizacije sportskog društva Dinamo, aktivno učestvujući u razvoju košarke u Primorskom kraju.

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