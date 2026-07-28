KATASTROFA ZA SRBIJU! KSS OBJAVIO NAJGORE MOGUĆE VESTI! Ovo je težak udarac za našu reprezentaciju!

Juniorska košarkaška reprezentacija Srbije (do 18 godina) na ubedljiv način je stavila tačku grupnu fazu na Evropskom prvenstvu. Pobedom u poslednjem kolu, „Orlići” su obezbedili drugo mesto u grupi B i zakazali okršaj u osmini finala.

Naredni rival srpskim nadama biće selekcija Grčke, koja je zauzela treću poziciju u grupi A. Međutim, umesto da se govori o predstojećem duelu, senku na uspeh i pripremu za eliminacionu fazu bacile su zabrinjavajuće vesti koje su stigle direktno iz Košarkaškog saveza Srbije.

- Košarkaši savez Srbije obaveštava javnost da su, nakon detaljnih lekarskih pregleda obavljenih u Italiji, povrede naših juniorskih reprezentativaca Vuka Danilovića i Luke Živojinovića takve da oba igrača neće biti u mogućnosti da igraju za naš nacionalni tim do kraja Evropskog prvenstva.

Oba igrača će biti podvrgnuta dodatnim lekarskim pregledima po povratku u Beograd.

Reprezentacija Srbije će završnicu Evropskog prvenstva odigrati sa deset igrača - stoji u saopštenju KSS.

Podsetimo, Vuk Danilović je upravo u okršaju sa Danskom doživeo peh, kada je posle žestokog duela sa Artongbeom Uagboeom bio prinuđen da napusti parket hramajući na jednoj nozi, i to uz pomoć saigrača i članova stručnog štaba. Sa druge strane, Živojinović se već neko vreme muči sa povredom, a nakon novog nezgodnog udarca u ovom meču, više se nije vraćao u igru.

Autor: A.A.