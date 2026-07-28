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ZVEZDA SE NE ZAUSTAVLJA! CRVENO-BELI PREDSTAVILI NOVO POJAČANJE! Sada je i zvanično, talentovani Srbin stigao na Mali Kalemegdan!

Izvor: Kurir.rs, Foto: Pink.rs, Pixabay ||

Rođeni Zrenjaninac tako je, kao veliki Zvezdaš, ostvario svoju dečačku želju i u naredne tri sezone nosiće crveno-beli dres voljenog kluba!

Vojin Medarević je rođen 2002.godine u Zrenjaninu, visok je 206 centimetara i „pokriva“ pozicije krilnog centra i centra.

Medarević je prve košarkaške korake napravio u Zrenjanincu iz Zrenjanina, a pažnju je privukao igrajući za novosadski Sportsworld. Profesionalnu karijeru je započeo igrajući za Dinamik 2020. Nakon toga prelazi u Spartak iz Subotice 2023.godine a kruna te epizode u njegovoj karijeri je svakako titula prvaka Srbije.

Odlikuje ga raznovrsna igra u kojoj može da šutira i za tri poena, a Zvezda očekuje da će Vojin svoj raskošan talent i kvalitet podići na još viši nivo igrajući u dresu Crvene zvezde.

Dolaskom Medarevića, baza domaćih igrača ojačana je još jednim članom koji bi trebalo da doprinese rezultatima Crvene zvezde u sezonama koje dolaze.

Autor: A.A.

#Crvena Zvezda

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