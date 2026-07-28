UZNEMIRUJUĆE SCENE! Teniserka se srušila pred kraj maratonskog duela

Ruska teniserka Ekaterina Aleksandrova doživela je dramatičan kolaps tokom meča protiv 16-godišnje sunarodnice Kristine Ljutove na WTA turniru u Memfisu, zbog čega je bila primorana da preda duel.

Prva nositeljka turnira i 19. teniserka sveta na terenu je provela skoro tri sata na temperaturi od oko 34 stepena Celzijusa. Pri rezultatu 5:4 za Ljutovu u odlučujućem trećem setu iznenada se srušila na teren.

Meč je momentalno prekinut kako bi joj lekarski tim ukazao pomoć. Nakon višeminutnog tretmana Aleksandrova nije bila u stanju da nastavi susret, pa je predala meč.

Situación increíble.



Mientras Alexandrova estaba al borde de retirarse del partido, Kristina Liutova (229°) y que tan solo tiene 16 AÑOS, rompe en llanto.



Luitova sacaba para partido cuando Alexandrova se retiró.



Ganó 25 de sus 29 partidos que jugó.pic.twitter.com/t1xP80vVta — Isidoro ✏️ (@Isidorobvazquez) 28. јул 2026.

Neočekivani epilog doneo je istorijski trenutak za Kristinu Ljutovu. Šesnaestogodišnja Ruskinja tako je na svom debitantskom nastupu na WTA turu stigla do prve pobede u karijeri, i to protiv prve favoritkinje turnira.

Autor: A.A.