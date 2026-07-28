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UZNEMIRUJUĆE SCENE! Teniserka se srušila pred kraj maratonskog duela

Izvor: Kurir.rs, Foto: Unsplash.com ||

Ruska teniserka Ekaterina Aleksandrova doživela je dramatičan kolaps tokom meča protiv 16-godišnje sunarodnice Kristine Ljutove na WTA turniru u Memfisu, zbog čega je bila primorana da preda duel.

Prva nositeljka turnira i 19. teniserka sveta na terenu je provela skoro tri sata na temperaturi od oko 34 stepena Celzijusa. Pri rezultatu 5:4 za Ljutovu u odlučujućem trećem setu iznenada se srušila na teren.

Meč je momentalno prekinut kako bi joj lekarski tim ukazao pomoć. Nakon višeminutnog tretmana Aleksandrova nije bila u stanju da nastavi susret, pa je predala meč.

Neočekivani epilog doneo je istorijski trenutak za Kristinu Ljutovu. Šesnaestogodišnja Ruskinja tako je na svom debitantskom nastupu na WTA turu stigla do prve pobede u karijeri, i to protiv prve favoritkinje turnira.

Autor: A.A.

#Ekaterina Aleksandrova

#Tenis

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