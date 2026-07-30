'TATA, ON JE BOLJI OD TEBE' Ronaldo dobio 'udarac' od rođenog sina, njegova reakcija postala je hit na mrežama

Kristijano Ronaldo je navikao da ga milioni ljudi širom sveta nazivaju najboljim fudbalerom svih vremena, ali izgleda da kod kuće nema poseban tretman.

Portugalac je otkrio jednu simpatičnu porodičnu anegdotu koja je odmah obišla svet. Njegov sin Mateo veliki je ljubitelj Kilijana Mbapea, gleda njegove snimke i smatra da je nova zvezda Real Madrida trenutno bolja od slavnog tate.

"Mateo mnogo voli Mbapea. Nekad mi kaže: 'Hej tata, Mbape je bolji od tebe'", ispričao je Ronaldo kroz osmeh.

“My son Mateo watches YouTube comps of Mbappé, Bellingham and Camavinga. 😂 and he’ll tell me, ‘Mbappé is better than you.’ I tell him, ‘But I’ve scored more goals.’ Then I’ll remind him Mbappé missed a penalty… and he’ll reply, ‘You missed one too.’”



— Cristiano Ronaldo pic.twitter.com/gzwUurWqON — carter🌚 (@carter8f) 29. јул 2026.

Naravno, CR7 nije ostao dužan nasledniku.

"Ne, ja sam bolji od njega. Dao sam više golova", bila je Ronaldova šaljiva odbrana.

Iako je Mateo još mali, njegov izbor nije nikakvo iznenađenje. Mbape je poslednjih godina izrastao u jednu od najvećih zvezda svetskog fudbala, a upravo je Ronaldo bio jedan od njegovih najvećih idola dok je odrastao.

Sada se dogodila zanimljiva smena generacija – dečak koji je nasledio ljubav prema fudbalu od jednog od najvećih ikada, bira upravo igrača koji je nekada gledao svog oca kao uzora.

Autor: Iva Besarabić