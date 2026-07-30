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PARTIZAN U TREĆEM KOLU: Crno-beli slavili u Luksemburgu i zakazali dvomeč sa Tobolom

Izvor: Pink.rs/FoNet, Foto: Tanjug/Marko Đoković ||

Fudbaleri Partizana plasirali su se u treće kolo kvalifikacija za Ligu konferencija, pošto su večeras na gostovanju u Luksemburgu, u revanš utakmici drugog kola, pobedili ekipu Una Štrasen 1:0 (0:0).

U prvoj utakmici odigranoj pre sedam dana u Beogradu Partizan je pobedio 4:0, što je u velikoj meri uticalo na intenzitet večerašnjeg duela.

Posle veoma lošeg prvog poluvremena, Partizan je u drugom zaigrao dosta bolje i stigao je do gola u 48. minutu, a strelac je bio Bogdan Kostić.

Do kraja susreta crno-beli su imali još jednu stopostotnu šansu, koju nisu iskoristili, pa su tako dvomeč rešili u svoju korist sa ukupnih 5:0.

U trećem kolu kvalifikacija Partizan će igrati protiv Tobola iz Kazahstana. Prva utakmica biće odigrana u Beogradu 6. avgusta, a revanš je na programu sedam dana kasnije.

Autor: D.S.

#Liga Konferencija

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