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Saša Ilić: Bitna pobeda za nas i naše samopouzdanje

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug/VIDEO ||

Trener fudbalera Partizana Saša Ilić izjavio je večeras da je najbitnije da su "crno-beli" pobedili ekipu Una Štrasen i izborili plasman u treće kolo kvalifikacija za Ligu konferencije.

Fudbaleri Partizana plasirali su se u treće kolo kvalifikacija za LK, pošto su večeras u Luksemburgu u revanšu drugog kola savladali ekipu Una Štrasen rezultatom 1:0.

"Crno-beli" su izborili plasman u treće kolo kvalifikacija za LK, pošto su u prvom meču drugog kola, koji je odigran prošle nedelje u Beogradu, pobedili tim iz Luksemburga sa 4:0.

"Bitna pobeda za nas i naše samopouzdanje. Malo smo uplašeno ušli u prvo poluvreme, drugo je bilo bolje. Najbitnije je što smo pobedili i što idemo dalje", izjavio je Ilić posle meča za TV Arena sport.

Fudbaleri Partizana će u trećem kolu kvalifikacija za LK igrati protiv Tobola iz Kazahstana. Prvi meč biće odigran 6. avgusta u Beogradu, a revanš nedelju dana kasnije u Kazahstanu.

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Autor: Marija Radić

#FK Partizan

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