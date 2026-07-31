ISTORIJSKA BRUKA CRNOGORACA! Debakl kakav evropski fudbal ne pamti - crni dani za komšije!

Sramotno izdanje crnogorskih klubova u evropskim kvalifikacijama zaokružila je Sutjeska...

Predstavnici Crne Gore završili su ovogodišnju evropsku odiseju sa neverovatnih deset poraza iz isto toliko odigranih utakmica.

Crnogorski klupski fudbal dotakao je samo dno ovog leta. Bilans u evropskim kvalifikacijama deluje gotovo nestvarno, ali i poražavajuće - 10 utakmica, 0 pobeda, 0 remija i čak 10 poraza.

Poslednju priliku da donekle spasi obraz domaćeg fudbala imala je Nikšićka Sutjeska u četvrtak uveče. Nakon tri vezana neuspeha (dva u Ligi šampiona i jednog u Ligi konferencija), Sutjeska je doživela novu šamarčinu. Beloruski ML Vitebsk slavio je i u revanšu rezultatom 2:1, potpisavši novi poraz domaćina pogotkom Dijabatea u samom finišu, u 90. minutu.

Podsetimo, Sutjeska je u prvom okršaju u Belorusiji ubedljivo poražena sa 0:3, dok je prethodno evropsku avanturu u Ligi šampiona završila bez bodova protiv kazahstanskog Kairata (porazi od 1:2 u gostima i 0:2 na domaćem terenu).

Krah crnogorskih timova počeo je već na prvoj prepreci:

Mornar iz Bara: Eliminisan od predstavnika Andore, ekipe Atletik Eskalades, pretrpevši identične poraze u oba susreta (1:2, 1:2).

Petrovac: Nije pružio ozbiljniji otpor litvanskom Žalgirisu - posle poraza na primorju (1:3), poklekao je i u gostima (1:2).

Dečić: Osvajač Kupa Crne Gore potpuno je podbacio u dvomeču sa letonskom Liepajom, upisavši dva poraza (0:1 na strani i 1:2 kod kuće).

Statistika za nevericu

Ovakav crni niz od 0-0-10 predstavlja presedan čak i za evropske okvire. Uspesi klubova iz San Marina, Andore ili Malte već godinama pokazuju napredak, dok je crnogorski fudbal ovog leta doživeo rezultat koji će biti veoma teško "nadmašiti".

Autor: D.B.