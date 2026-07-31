BOMBA! Dušan Vlahović u Realu?! Senzacionalna vest: Murinjo LIČNO zvao Srbina, plata 8.000.000 plus bonus za potpis

Dušan Vlahović na radaru Reala: Murinjo lično zvao Srbina, nudi mu platu od 8.000.000 evra plus bonus za potpis.

Au, kakva bomba - Dušan Vlahović nalazi se na korak od potpisa za Real Madrid! Srpski as je velika želja Žozea Murinja, piše španski portal "Defensa Centrala".

Portugalac Murinjo navodno smatra da je ekipi potreban snažan, fizički dominantan centarfor, odnosno klasična "devetka", a upravo u Vlahoviću vidi igrača koji može da odgovori svim tim zahtevima.

Odnos Žozea Murinja prema Dušanu Vlahoviću je mešavina velikog trenerskog poštovanja, medijskih provokacija i konstantne želje da ga dovede u svoj tim. Dok je Portugalaco vodio Romu, Srbin je blistao u dresu Fiorentine, a potom prešao u Juventus.

Murinjo je u više navrata označio Dušana Vlahovića kao "idealnog i modernog centarfora" - fizički dominantnog, agresivnog i smrtonosnog u kaznenom prostoru. Rimski mediji su pisali da je Murinjo tražio od uprave Rome da učini sve kako bi ga dovela, ali je Juventus bio finansijski nedostižan.

Za vreme mečeva između Rome i Juventusa, Murinjo je iz tehničkog prostora često dobacivao Vlahoviću, ali ga je posle mečeva javno hvalio:

- Dušan je fantastičan napadač. Ima sve što je potrebno da bude među najboljima na svetu.

Zanimljivo je da je Žoze Murinjo kada je postao trener Fenerbahčea pre dve godine, takođe tražio od uprave turskog kluba da kupe Dušana Vlahovića. Jednostavno, Portugalac je zaljubljen u Srbina što se tiče fudbala. Turski i italijanski mediji su izveštavali tada da je

Murinjo lično kontaktirao Vlahovića i njegovog agenta Darka Ristića kako bi opipao teren za potencijalni senzacionalni prelazak u Istanbul.

Nije uspeo tada, ali mogao bi ovog leta.

Autor: D.B.