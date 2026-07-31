SPEKTAKL U ISTOČNOM SARAJEVU: Ivan Todorov svečano otvorio petu Džudo akademiju Majdov!

Jubilarna peta Akademija Majdov koja se održava u Istočnom Sarajevu i ove godine postala je epicentar svetskog džudoa. Nemanja Majdov i njegova porodica organizovali su još jedan spektakularni trening kamp koji je u ovaj deo Evrope doveo goste iz čak 23 zemlje i više od 1.000 učesnika. Za Akademiju se akreditovalo 986 džudista, 83 trenera i 150 roditelja, što je do sada rekordan broj u ovih pet izdanja Akademije.

Uz Nemanju i Ljubišu Majdova, najuspešniji srpski džudo dvojac takmičar i trener, specijalni gosti predavači na petoj Akademiji su žive legende, dvostruki olimpijski i svetski šampion i trostruki evropski prvak Čeh Lukaš Krpalek, kao i Gruzin Laša Bekauri, dvostruki osvajač zlata sa Olimpijskih igara.

Ovo je rekord Akademije i biće to pravi džudo praznik. Imamo decu sa četiri kontinenta, što je velika stvar. Srce mi je puno i potrudićemo se da svima bude lepo - rekao je Nemanja Majdov na otvaranju Akademije, a potom je pozvao dvojicu ljudi koji su obeležili njegovu karijeru, oca i trenera Ljubišu Majdova i NJ. E. Ivana Todorova, ambasadora Srbije u BiH i potpredsednika Evropske džudo unije.

Oni su obeležili moju karijeru, sa mnom su od početka i ne mogu naći dovoljno reči da kažem šta su sve uradili za mene, ali i za srpski i svetski džudo.

NJ. E. Ivan Todorov, ambasador Srbije u Bosni i Hercegovini i potpredsednik Evropske džudo unije, nekada i sam trofejni džudista naše zemlje i olimpijac, svečano je otvorio jubilarno izdanje Akademije Majdov.

Majdov Akademija je nastala iz želje da se iskustvo, znanje i pobednički duh prenesu novim generacijama. Ovo je mesto gde se stvara znanje i gradi karakter, mesto gde će mladi ljudi videti da se uspeh osvaja radom, disciplinom i verom u sebe. Sport nas uči da dostojanstveno podnesemo poraz i da ne odustajemo kada je teško, da budemo bolji svakim danom jedan korak. To su i vrednosti kojim vas uči Akademija Majdov. Hvala i roditeljima koji usmeravaju decu u džudo i njegovim vrednostima. Ova akademija je stvorena za džudiste, da ne dozvolite da vas jedan poraz obeshrabri i jedna pobeda ne zaustavi u napredovanju. Možda se ovde nalazi neki budući evropski i svetski šampion, ali je bitnije da se ovde nalaze dobri ljudi. Akademija Majdov je mesto odakle će sportisti odlaziti na velika takmičenja, ali je i mesto gde će se uvek rado vraćati - rekao je NJ. E. Ivan Todorov, čime je zvanično otvorio ovogodišnju Akademiju Majdov.

Ivan Todorov se posebno zahvalio svima onima koji su pomogli da peta Akademija Majdov bude organizovana na vrhunskom nivou – institucijama, sportskim prijateljima, sponzorima i lokalnoj upravi, čime je još jednom potvrđen izuzetno visok rejting na svetskoj džudo mapi.

Nemanja Majdov svečano je uručio plakete, a pored džudo legendi Laše Bekaurija i Lukaša Krpaleka, plakete su dobili i načelnik Opštine Istočno Sarajevo Jovan Katić, Sportsko-rekreativni centar Slavija i direktor ove ustanove Neven Pejušić, kao i hotel "Brčko gas" i direktorka Danijela Mojović, bez kojih bi organizacija jednog ovakvog događaja bila gotovo nemoguća.

Nemanja Majdov je uručio i tri specijalna priznanja. Posthumno je plaketu dobio Siniša Milić, čovek koji je mnogo pomogao Nemanji na početku njegove karijere, a plaketu je primio njegov sin Vasilije, sada polaznik Akademije Majdov. Laureat specijalne plakete je i Džudo klub Crvena zvezda, a plaketu je iz ruku kapitena Nemanje Majdova primio direktor trofejnog srpskog kluba Nikola Nikolić. Plaketu je dobio i jedan od najuspešnijih trenera bivše Jugoslavije Srećko Mrvaljević.

Učesnici ovogodišnje Akademije Majdov su džudisti iz 23 zemlje sveta: Srbija, Crna Gora, Hrvatska, Bugarska, Rumunija, Austrija, SAD, Francuska, Grčka, Gruzija, Mađarska, Moldavija, Nemačka, Slovenija, Slovačka, Češka, Danska, Italija, Švedska, Velika Britanija, Jamajka, Malta, Egipat i domaćin Bosna i Hercegovina.

Autor: D.S.