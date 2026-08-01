ZLATO! Veličanstven uspeh srpskog tandema na Evropskom prvenstvu: Trka za pamćenje za najsjajnije odličje

Srpski veslači Martin Mačković i Nikolaj Pimenov osvojili su zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu u Varezeu.
Srpski reprezentativci Martin Mačković i Nikolaj Pimenov osvojili su danas u Varezeu zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu u veslanju u disciplini muški dubl skul (M2x).
Mačković i Pimenov su trku na 2.000 metara završili za 6.04,45 minuta.
Srebrnu medalju osvojili Španci Kaetano Orta i Rodrigo Konde sa 6.06,22 minuta, dok je bronza pripala Hrvatima Martinu i Valentu Sinkoviću sa 6.08,35.
Iz ovih vremena vide se koliko su srpski veslači dominirali!
Svaka čast. Za pamćenje.
Autor: D.B.