ZLATO! Veličanstven uspeh srpskog tandema na Evropskom prvenstvu: Trka za pamćenje za najsjajnije odličje

Srpski veslači Martin Mačković i Nikolaj Pimenov osvojili su zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu u Varezeu.

Srpski reprezentativci Martin Mačković i Nikolaj Pimenov osvojili su danas u Varezeu zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu u veslanju u disciplini muški dubl skul (M2x).

Mačković i Pimenov su trku na 2.000 metara završili za 6.04,45 minuta.

Srebrnu medalju osvojili Španci Kaetano Orta i Rodrigo Konde sa 6.06,22 minuta, dok je bronza pripala Hrvatima Martinu i Valentu Sinkoviću sa 6.08,35.

Iz ovih vremena vide se koliko su srpski veslači dominirali!

Svaka čast. Za pamćenje.

Autor: D.B.