Medić za 30 sekundi uzeo bogatstvo: Patosirao Amerikanca, a UFC ga nagradio posle munjevitog nokauta

Povratak Uroša Medića u Srbiju nije mogao da bude bolji, u glavnoj borbi večeri nokautirao je Danijela Rodrigeza već u prvoj razmeni i uz ugovoreni honorar zaradio dodatnih 100.000 dolara.

Uroš Medić je i u Beogradu pokazao zašto nosi nadimak "Doktor“. Serijom udaraca je presudio Amerikancu, koji se u oktagonu držao samo 30 sekundi, a onda je završio na podu, a Srbin je stavio tačku na istorijsku UFC noć u Beogradu.ž

Medić zaradio bosnu

Srbija je slavila čak pet pobeda. Pored Uroša Medića do trijumfa su stigli Aleksandar Rakić, Jovan Leka, Nikolija Milošević i Borislav Nikolić. Organizacija je Medića uvrstila među četiri dobitnika bonusa za "Nastup večeri", pa je uz ugovoreni honorar zaradio dodatnih 100.000 dolara. Isti bonus od 100.000 dolara dobili su i Navaho Stirling nakon pobede nad Janom Blahovičem, Gilbert Urbina posle trijumfa protiv Vlasta Čepa, kao i Srpkinja Nina Milošević, koja je savladala Hejli Kovan.

UFC je dodelio i bonuse od po 25.000 dolara borcima koji su svoje mečeve završili pre isteka treće runde. Među nagrađenima su Robert Valentino, Noa Gunjon, Tofik Musajev, Majkl Oliveira, Bogdan Grad, Mateuš Rebecki, Jovan Leka i Stefani Lusijano.

Uroš Medić nije najbolje otvorio meč, pošto ga je Danijel Rodrigez već na startu pogodio snažnim "low kickom" i na trenutak izbacio iz ravnoteže. Ali, srpski borac se ekspresno pribrao i već u prvoj razmeni udaraca pokazao zašto važi za jednog od najopasnijih udarača u UFC-u. Brutalnim levim krošeom uzdrmao je šest godina starijeg Amerikanca, a zatim snažnim desnim udarcem poslao Rodrigeza na pod. Tu nije stao. Krenula je silovita serija razornih udaraca, nakon čega je sudija bio primoran da prekine borbu i dodeli pobedu srpskom borcu tehničkim nokautom posle samo 30 sekundi.

Ovo je bila četvrta uzastopna pobeda Uroša Medića, a sve četiri ostvario je nokautom u prvoj rundi. Upisao je i osmu pobedu u UFC-u, čime je dodatno učvrstio poziciju među najopasnijim borcima velter kategorije. Posle impresivne pobede pred domaćom publikom u Beogradu, Medić je poručio da mu je cilj sam vrh divizije, a na pitanje koga želi za narednog protivnika bez razmišljanja je odgovorio – Karlosa Pratesa.

Autor: D.B.